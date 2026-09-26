Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Dembélé, Doué… Une formation qui rapporte 199M€

Le Stade Rennais a vu passer sept joueurs issus de sa formation dans la première liste de l’équipe de France dévoilée par Zinédine Zidane. Sept joueurs de la formation rennaise, qui ont rapporté un total de 199 millions d’euros de ventes. Derrière des noms comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Eduardo Camavinga et Jacquet, ces chiffres illustrent la capacité du club breton à transformer ses jeunes talents en importantes ressources financières.

Stade Rennais : Pourquoi ces sept anciens Rennais pèsent-ils si lourd dans les comptes ?

Dans une analyse consacrée aux internationaux français issus de la Piverdière, Top Mercato s’est penché sur les indemnités de transfert encaissées par Rennes. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha et Adrien Truffert représentent 199 millions d’euros de recettes cumulées, en additionnant uniquement leurs montants de départ.

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Cette photographie ne tient toutefois pas compte des éventuels bonus, mécanismes de solidarité ou pourcentages sur de futures reventes. Le chiffre est donc une base de comparaison, pas nécessairement le montant définitif généré par chaque opération. Une nuance importante lorsque les transferts commencent à afficher plusieurs dizaines de millions d’euros.

Comment Jacquet et Doué ont-ils changé de cap ?

Le cas de Jérémy Jacquet est particulièrement révélateur. Formé à Rennes, lancé en Ligue 1 en janvier 2024 puis passé par Clermont en prêt, le défenseur rejoint ensuite Liverpool. Le club breton a officialisé son départ vers les Reds en juillet 2026, après une opération conclue durant l’hiver.

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Désiré Doué occupe également une place centrale dans cette génération dorée. Son départ au PSG à l’été 2024 avait rapporté 50 millions d’euros. À eux deux, Jacquet et Doué représentent donc une part considérable du pactole généré, tandis que Dembélé et Camavinga avaient déjà montré, quelques années plus tôt, la valeur potentielle d’un talent rennais bien développé.

Pourquoi Dembélé et Camavinga restent-ils des symboles ?

Ousmane Dembélé avait quitté le Stade Rennais pour le Borussia Dortmund en 2016, contre 35 millions d’euros. Cinq ans plus tard, Eduardo Camavinga prenait lui aussi la direction d’un géant européen, le Real Madrid, pour environ 31 millions. Ces deux parcours donnent une autre dimension aux chiffres.

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Dembélé est ensuite devenu Ballon d’Or, tandis que Camavinga s’est installé au Real Madrid. Le centre de formation rennais ne vend donc pas seulement des joueurs prometteurs, certains de ses anciens pensionnaires atteignent ensuite les sommets du football mondial. C’est précisément ce qui entretient la réputation de la filière bretonne.

Un bilan record bien au-delà des 199 millions ?

Les 199 millions d’euros ne mesure que les indemnités de transfert initiales des sept joueurs concernés. Or, certains dossiers peuvent également comporter des bonus, des mécanismes liés à la formation ou des clauses qui permettent au club vendeur de bénéficier d’une opération ultérieure. L’exemple d’Andy Diouf illustre surtout la difficulté à juger une vente uniquement sur son montant de départ.

Rennes l’avait laissé partir vers Bâle pour environ 5,5 millions d’euros, avant que le club suisse ne le revende rapidement à Lens pour une somme nettement supérieure. Le débat sur les « bonnes » ou « mauvaises » ventes devient alors beaucoup plus complexe qu’un simple chiffre inscrit sur un document comptable.

Le centre de formation rennais est-il devenu une véritable machine à transferts ?

La tendance est difficile à ignorer. Depuis l’été 2021, le Stade Rennais a récupéré 300 millions d’euros grâce à des joueurs passés par son centre de formation, en incluant plusieurs profils au-delà des sept journaux évoqués. Le paradoxe est pourtant saisissant et frustrant pour les Rennais.

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Plus l’Académie fonctionne, plus les grands clubs viennent frapper à la porte. Les départs de Doué, Camavinga, Dembélé ou jacquet, ont rempli les caisses, mais ils ont privé le Stade Rennais de joueurs susceptibles de porter l maillot rouge et noir encore pendant longtemps. Le SRFC se retrouve ainsi face à une équation permanente : former vite, révéler fort, vendre cher puis recommencer.