Accueil - Mercato Stade Rennais - Propriétaire du Stade Rennais : la famille Pinault et la direction

Le propriétaire du Stade Rennais est la famille Pinault, à travers sa holding Artémis. François Pinault a racheté le club en 1998. Son fils François-Henri Pinault, président de Kering, porte aujourd’hui le projet.

Qui est le propriétaire du Stade Rennais ?

Le groupe Pinault devient sponsor principal du club en juillet 1993. En 1998, François Pinault rachète le Stade Rennais via Artémis, la mairie lui cédant ses parts en plusieurs étapes. Le club reste depuis la propriété de la holding familiale. Aucune rumeur de vente sérieuse n’a circulé en 2025 ou en 2026.

« Le plus important pour moi, c’est que le projet est stable depuis plus de dix ans. On veut disputer a minima la Ligue Europa chaque année », expliquait François-Henri Pinault à Ouest-France le 22 mai 2026, selon Maxifoot.

Une gouvernance à deux têtes

Photo de la famille Pinault, propriétaire du Stade Renais FC.

Le club distingue le président exécutif et le président du conseil d’administration. Arnaud Pouille, ancien directeur général du RC Lens, est président exécutif depuis le 4 octobre 2024, à la place d’Olivier Cloarec. Le 22 mai 2026, Nicolas de Tavernost, ancien patron de M6, a pris la présidence du conseil d’administration, poste occupé avant lui par Guillaume Cerutti.

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Avant eux, René Ruello, Frédéric de Saint-Sernin, Olivier Létang (2017-2020) puis Nicolas Holveck ont présidé le club. Côté sportif, Loïc Désiré est directeur sportif depuis mai 2025 et Franck Haise entraîneur depuis février 2026.

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Les investissements de la famille Pinault

Le propriétaire du Stade Rennais renfloue régulièrement le club par des augmentations de capital. En mars 2026, une assemblée générale extraordinaire a converti 110 millions d’euros de dette en capital, qui passe de 77,5 à 187,5 millions d’euros, selon Sportune cité par Foot01. Le 4 juin 2026, la DNCG n’a pris aucune mesure contre le club.

Le propriétaire du Stade Rennais a aussi financé le nouveau centre d’entraînement Henri-Guérin Piverdière 2, inauguré le 2 octobre 2026 pour environ 40 millions d’euros. Elle se dit prête à financer un nouveau stade, alors que la Ville de Rennes privilégie l’extension du Roazhon Park.

Ventes record et achats

Le modèle du propriétaire du Stade Rennais repose en partie sur la vente de joueurs formés au club. Désiré Doué est parti au PSG en 2024 pour 50 millions d’euros hors bonus, Eduardo Camavinga au Real Madrid en 2021 pour 31 millions. Jérémy Jacquet a rejoint Liverpool à l’été 2026 pour 55 millions de livres garanties, plus 5 millions de bonus, selon Sky Sports, soit environ 63 millions d’euros bonus compris d’après TopMercato.

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Jérémy Doku avait rapporté 60 millions d’euros en 2023 en partant à Manchester City. Côté achats, le record appartient à Amine Gouiri, arrivé de Nice en 2022 pour environ 28 millions d’euros.

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Propriétaire du Stade Rennais : les questions fréquentes

À qui appartient le Stade Rennais ?

Le propriétaire du Stade Rennais est la famille Pinault, via la holding Artémis, depuis 1998.

Qui est le président du Stade Rennais ?

Arnaud Pouille est président exécutif depuis octobre 2024. Nicolas de Tavernost préside le conseil d’administration depuis mai 2026.

Le Stade Rennais est-il à vendre ?

Non. Le propriétaire du Stade Rennais n’a jamais évoqué de vente.

Quelle est la plus grosse vente de l’histoire du club ?

Le transfert de Jérémy Jacquet à Liverpool en 2026, pour 55 millions de livres hors bonus, soit environ 63 millions d’euros bonus compris. Toute l’actualité du club est sur notre page Stade Rennais.