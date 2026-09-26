Mercato Stade Rennais : 4 géants européens visent Estéban Lepaul

Estéban Lepaul est en pleine forme au Stade Rennais. Quatre cadors européens se déchirent pour s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Le Stade Rennais pourrait le céder si un prétendant pose une offre irrésistible sur la table.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul sur le départ l’été prochain ?

Estéban Lepaul affole l’Europe. Le Paris Saint-Germain et trois autres géants du continent observent désormais de très près l’attaquant star du Stade Rennais, selon Ekrem Konur. Le jeune crack continue de faire trembler les filets et les recruteurs multiplient déjà les voyages.

L’international français vit un moment exceptionnel. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a convoqué pour disputer les rencontres de Ligue des Nations. Cette première présence avec le maillot bleu confirme qu’il a la force dans les jambes et peut apporter quelque chose à l’équipe de France. Il a glané quelques minutes ce vendredi face à la Turquie.

La valeur marchande d’Estéban Lepaul grimpe ?

Depuis le début de cette saison, l’avant-centre rennais a déjà mis trois ballons au fond des filets en cinq apparitions en Ligue 1. Il confirme ainsi sa forme étincelante de la saison précédente, durant laquelle il a planté 21 pions. Une telle réussite attire l’attention des plus grands clubs.

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Le Stade Rennais se frotte les mains puisque la valeur marchande du crack tricolore grimpe. Le club breton l’avait recruté à l’été 2025 pour la somme de 13,5 millions d’euros. Le site spécialisé Transfermarkt évalue désormais le joueur à 45 millions d’euros. Cette hausse montre que le joueur travaille et progresse.

Rennes est donc sûr de négocier un transfert XXL. Le club breton avait d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2030 afin de ne pas subir la pression des prétendants. Lors du mercato estival, de nombreux prétendants ont frappé à la porte pour recruter le joueur.

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Mais les pensionnaires du Roazhon Park ont dit non. Pas question de céder ce redoutable buteur alors que le SRFC va disputer la Ligue Europa et viser le podium en Ligue 1. Le coach Franck Haise compte vraiment sur le Français. Pour créer une vraie concurrence et le pousser à se surpasser, les dirigeants rennais ont fait venir Boulaye Dia en toute fin de mercato. Les deux vont diriger l’attaque cette saison.

Estéban Lepaul croule sous les offres ?

Estéban Lepaul se sent bien en Bretagne et montre de très belles qualités. Les cadors européens se déchirent pour le déloger. Lors de la première journée de Ligue Europa en Autriche sur la pelouse du Sturm Graz, quatre géants européens ont fait le déplacement pour voir le jeune homme dont tout le monde parle ces derniers mois. Le Paris Saint-Germain figurait parmi eux. Il y avait aussi le Benfica Lisbonne, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid. Tous étaient allés observer l’attaquant, selon Ekrem Konur.

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Face à cet intérêt pour le buteur tricolore, la direction bretonne fixe déjà ses conditions financières pour un départ éventuel. Le club réclame désormais entre 50 et 60 millions d’euros pour céder son joyau offensif lors du mercato d’été 2027. Ce tarif très élevé semble justifié au vu du marché actuel, des capacités financières des acheteurs potentiels et du talent du joueur.

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Toutefois, le nouvel international tricolore devra maintenir ce rythme très élevé tout au long de l’année. Même s’il est resté muet lors de ses trois dernières sorties en championnat, ses qualités de finition et son sens du placement en font l’un des attaquants les plus convoités du football européen actuel. Rennes pourrait toucher le jackpot pour son buteur dans les prochains mois.