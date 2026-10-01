Accueil - Mercato Stade Rennais - PSG : Dembélé fait l’éloge du Stade Rennais en équipe de France

Présent en conférence de presse ce jeudi avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a souligné la place occupée par le Stade Rennais dans la formation des Bleus, avec un chiffre particulièrement parlant.

Ousmane Dembélé met en avant son club formateur

Pur produit de la formation du Stade Rennais, Ousmane Dembélé reste attaché à la maison Rouge et Noire. L’attaquant du Paris Saint-Germain l’a encore démontré en conférence de presse, au moment d’évoquer le travail réalisé par son ancien club auprès des jeunes joueurs.

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« Au Stade Rennais, sept joueurs ont été formés et sont en équipe de France aujourd’hui », a notamment rappelé l’international français de 26 ans. Une sortie courte, mais suffisamment claire pour mettre en lumière le savoir-faire du club breton. Ousmane Dembélé ne cite pas les sept joueurs concernés, mais son message dépasse les cas individuels.

L’ancien Rennais insiste surtout sur la capacité du club breton à accompagner des éléments prometteurs jusqu’au plus haut niveau et, pour certains, jusqu’à l’équipe de France. Une excellence rennaise encore attestée par la première liste de Zinédine Zidane, où figuraient donc, outre Dembélé et Edouardo Camavinga, Désiré Doué, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Andy Diouf, Lucas da Cunha, sans oublier Esteban Lepaul, qui a rejoint le SRFC depuis un an.

Et le club breton continue de développer sa formation. À quelques heures avant la rencontre au Stade de France, qui reçoit l’Italie, ce sera la fête à la Piverdière, en périphérie de Rennes. Les Rouge et Noir « inaugureront » les nouveaux bâtiments qui regroupent enfin le centre d’entraînement des pros et le centre de formation.

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Lancés en 2023, ces travaux portent la surface de 11,4 à 15 hectares, avec sept terrains dotés d’une pelouse hybride de niveau Ligue 1, le tout pour 40 millions d’euros entièrement financés par la famille Pinault, propriétaire du club.

« Avec ces installations, on peut se considérer sur le podium, et bien placé sur le podium, au niveau national et, on va dire, dans ce qui se fait de mieux au niveau européen », s’est félicité le président exécutif du club breton, Arnaud Pouille.

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« On était tous rassemblés en Slovénie après le match de Ligue Europa. On regardait cette liste tous ensemble et il y avait un nom sur trois qui était (associé) à Rennes », s’est souvenu Arnaud Pouille. Et lors de la victoire en Belgique (1-0), six titulaires étaient estampillés Stade Rennais.