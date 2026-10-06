Accueil - LOSC - La proximité entre le LOSC et Milan encore dans le viseur de l’UEFA

Selon les informations de L’Équipe, la proximité entre le LOSC et l’AC Milan interroge l’UEFA. La cause ? Elliott, qui détient l’AC Milan depuis 2018, est l’un des principaux créanciers du propriétaire de l’actuel septième de Ligue 1, Merlyn Partners.

LOSC : Les liens avec Elliott sèment le trouble

De nouvelles révélations viennent alimenter les interrogations autour des liens entre le LOSC et Elliott Management. Selon L’Équipe, des échanges saisis par la justice italienne tendent à montrer que le fonds américain, alors créancier de Lille et propriétaire de l’AC Milan, aurait conservé une influence importante sur la gestion du club nordiste.

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Une situation sensible puisque les deux formations ont participé simultanément à la Ligue Europa en 2020-2021 puis à la Ligue des Champions en 2021-2022. À en croire le quotidien sportif, des éléments inédits révèlent comment le fonds d’investissement Elliott exerçait une influence sur le LOSC et l’AC Milan lors des saisons 2020 à 2022, alors que les deux clubs jouaient simultanément la Ligue Europa puis la Ligue des champions, ce qui aurait pu leur être interdit.

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Toujours selon la même source, l’UEFA soupçonne ce fonds d’exercer un pouvoir indirect sur le champion de France en titre. Dans l’article 5 de son règlement intérieur, l’organisme européen est formel : « Aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle ou exercer une influence sur plus d’un club participant aux compétitions interclubs de l’UEFA ».

L’enquête dévoile notamment des discussions concernant plusieurs transferts lillois. En janvier 2022, Gordon Singer, dirigeant d’Elliott et membre du conseil d’administration de l’AC Milan, se prononce sur l’avenir de Sven Botman et Renato Sanches. Quelques mois plus tard, Maarten Petermann, dirigeant de Merlyn Partners, explique avoir annoncé le départ d’Amadou Onana à la direction sportive du LOSC en invoquant les intérêts financiers d’Elliott.

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Elliott conteste fermement toute influence déterminante sur Lille et assure que sa relation avec le club s’est toujours limitée à celle d’un prêteur. Le fonds rappelle également que l’UEFA a déjà étudié la question sans conclure à l’existence d’un contrôle de sa part sur le LOSC.

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« Révélations sur les liens plus troubles qu’il n’y paraît entre le LOSC Lille et l’ancien propriétaire de l’AC Milan via Elliott Management », titre le journal francilien. L’UEFA soupçonne ce fonds d’exercer un pouvoir indirect sur le club présidé par Olivier Létang. Elliott conteste fermement toute influence déterminante sur Lille et assure que sa relation avec le club s’est toujours limitée à celle d’un prêteur.

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Le fonds rappelle également que l’UEFA a déjà étudié la question sans conclure à l’existence d’un contrôle de sa part sur le LOSC.

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