Accueil - LOSC - LOSC : Grosse inquiétude pour le milieu Ethan Mbappé à Lille

Le milieu de terrain du LOSC, Ethan Mbappé a contracté une blessure pendant cette trêve internationale. Les Dogues attendent les résultats des examens médicaux. Le Français pourrait manquer plusieurs semaines de compétition.

LOSC : Grave blessure pour Ethan Mbappé avec les Bluets ?

Mauvaise nouvelle pour Ethan Mbappé. Titulaire avec l’équipe de France Espoirs, le milieu de terrain du LOSC a été contraint de quitter ses partenaires après seulement dix minutes de jeu face à l’Estonie, ce mardi. Touché à la cheville droite après un tacle appuyé, le jeune Lillois est sorti de la pelouse sur civière.

Ethan Mbappé espérait profiter de cette première titularisation avec les Bleuets. L’occasion était importante pour le joueur du LOSC. Mais son match a pris fin beaucoup plus tôt que prévu.

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Quelques minutes après le coup d’envoi de la rencontre entre l’Estonie et la France U21, le milieu lillois s’est retrouvé au sol après un contact. Lancé sur le côté droit, il a subi un tacle au niveau de la cheville droite. Le choc a suscité l’inquiétude autour du joueur.

Ethan Mbappé gravement blessé ?

Ethan Mbappé n’a pas pu se relever. Resté au sol pendant plusieurs instants, il a reçu les premiers soins avant d’être évacué de la pelouse sur une civière. Une image préoccupante pour le LOSC, mais aussi pour l’équipe de France Espoirs.

Le staff tricolore a rapidement dû procéder à un changement. Jean-Matteo Bahoya a ainsi pris la place du Lillois, contraint de suivre la suite de la rencontre depuis le banc ou les vestiaires. Pour Ethan Mbappé, cette sortie est d’autant plus frustrante qu’elle intervient lors d’une soirée particulière dans son parcours international.

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Le joueur connaissait en effet sa première titularisation avec les Espoirs français. Après ses précédentes apparitions sous le maillot tricolore, il devait cette fois débuter la rencontre. Cela devait lui permettre de gagner encore du temps de jeu et de poursuivre son intégration chez les U21. Le scénario a finalement été tout autre.

Plusieurs semaines d’absence à craindre pour Ethan Mbappé ?

Pour le moment, aucune précision officielle n’a été donnée sur la nature exacte de la blessure. La zone touchée, la cheville droite, laisse toutefois planer un doute sur la suite de sa saison avec le LOSC et sur ses prochaines échéances internationales. Il reste cependant impossible de mesurer la gravité du problème sans examens médicaux.

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Les prochaines heures devraient donc permettre d’en savoir davantage. Des examens seront nécessaires afin de déterminer si Ethan Mbappé souffre d’une simple contusion, d’une entorse ou d’une blessure plus sérieuse. La durée de son éventuelle indisponibilité dépendra du diagnostic établi par le corps médical.

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Du côté du LOSC, on s’inquiète. Le club nordiste devra suivre avec attention l’évolution de l’état de santé de son jeune milieu de terrain. Une absence prolongée représenterait un coup dur pour le joueur, mais aussi pour le coach Davide Ancelotti qui compte sur le frère de Kylian Mbappé.