Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Pantaloni avec un effectif réduit avant Lille

À 48 heures de la réception du LOSC, ce dimanche à 17h15 à l’Allianz Riviera pour la 5e journée de Ligue 1, l’OGC Nice compte trois forfaits et trois incertitudes. En conférence de presse, Olivier Pantaloni a fait le point médical avant le rendez-vous face au leader.

Olivier Pantaloni privé de quels joueurs avant OGC Nice-LOSC ?

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Olivier Pantaloni ne disposera pas de son groupe au complet le dimanche. En conférence de presse, l’entraîneur niçois a confirmé les forfaits de Laurent Abergel, Antoine Mendy et Moïse Bombito, tous éloignés des terrains pour plusieurs mois.

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Arrivé libre cet été en provenance de Lorient, Abergel n’a pas encore disputé la moindre rencontre officielle avec le Gym. Le milieu de terrain a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match amical contre Cagliari, début août. Antoine Mendy a ensuite subi une rupture d’un ligament croisé du genou gauche contre Le Mans (1-1) en Ligue 1.

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Moïse Bombito complète cette liste. Le défenseur canadien, victime de douleurs récurrentes au tibia, a dû subir une nouvelle opération à la jambe gauche fin août, après avoir déjà manqué une grande partie de la saison précédente à cause d’une fracture.

Hicham Boudaoui et Morgan Sanson seront-ils disponibles ?

Deux autres dossiers restent ouverts avant la réception du LOSC. Hicham Boudaoui n’est notamment « pas encore prêt », selon Olivier Pantaloni. Non retenu avec l’Algérie durant la trêve internationale, le milieu peut poursuivre sa préparation avec le groupe niçois, mais son retour en compétition n’est pas encore acté.

Morgan Sanson se trouve dans une situation différente. Le milieu de terrain a repris l’entraînement ces derniers jours et n’a encore disputé aucun match cette saison. Sa présence dans le groupe dimanche reste toutefois possible.

Alidu Seidu peut-il jouer contre le LOSC ?

Le dernier dossier concerne Alidu Seidu, dont l’arrivée à Nice comme joker a été officialisée, ce vendredi. Prêté par le Stade Rennais, le défenseur est désormais officiellement Niçois, mais sa présence contre le LOSC dépendra de son état physique.

Seidu n’a pas joué depuis le début de la saison et arrive avec une préparation estivale ainsi qu’un début de saison sans compétition en Bretagne. Toutefois, Olivier Pantaloni dispose encore de deux séances pour déterminer s’il sera suffisamment opérationnel dimanche.

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Son arrivée répond aussi à un besoin précis dans l’effectif niçois. Avec les absences d’Abergel, Mendy et Bombito, la défense centrale est particulièrement réduite. Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem et le jeune Junior Mandza constituent les solutions encore disponibles à ce poste avant l’intégration du nouveau joker.

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