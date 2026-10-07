Stade Rennais : Seko Fofana toujours actionnaire du RC Lens

Prêté au FC Porto par le Stade Rennais cette saison, Seko Fofana conserve toujours 0,62 % du capital du RC Lens. L’ancien capitaine lensois reste ainsi actionnaire du club artésien, plus de trois ans après son départ de Bollaert.

Stade Rennais : Seko Fofana, un lien avec Lens qui résiste au temps

L’aventure entre Seko Fofana et le RC Lens ne s’est donc pas complètement arrêtée au moment de son départ en 2023. La nouvelle répartition du capital, officialisée après l’arrivée de deux investisseurs le 31 août 2026, confirme que le milieu ivoirien possède encore 0,62 % des parts, comme le rapporte Sportune.

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Cette participation n’est d’ailleurs pas née avec la récente recomposition de l’actionnariat. Seko Fofana détenait déjà ces parts avant l’arrivée d’Entrepreneur Equity Partners et de Jean-Paul Lempereur. Son investissement demeure modeste sur le plan financier, mais il prolonge une histoire particulière avec un club où il avait laissé une empreinte sportive considérable.

Que pèse réellement la part détenue par l’ancien capitaine ?

Avec 0,62 %, Seko Fofana occupe la dernière place dans la hiérarchie des cinq actionnaires du RC Lens. Joseph Oughourlian conserve 69,10 % du capital, devant Entrepreneur Equity Partners avec 13,93 %, Side Invest avec 13,56 % et Jean-Paul Lempereur avec 2,79 %. Il faut donc relativiser le poids de cette participation

Fofana n’est pas en mesure de peser seul sur les grandes décisions du Racing et ne figure pas dans le conseil d’administration actuellement annoncé. Le joueur du Stade Rennais reste néanmoins le seul ancien joueur du club présent dans cette structure capitalistique. Une particularité assez rare dans le football professionnel pour mériter d’être soulignée.

Pourquoi le Racing continue-t-il d’investir autour de Bollaert ?

La nouvelle organisation financière du RC Lens dépasse largement la seule question de l’ancien milieu de terrain. L’entrée d’Entrepreneur Equity Partners, à hauteur de 13,93 %, doit notamment financer les projets d’infrastructures prévus autour de Bollaert-Delelis. Jean-Paul Lempereur apporte de son côté 2,79 % via une holding patrimoniale. Joseph Oughourlian a d’ailleurs clairement expliqué la destination de ces nouveaux moyens.

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« Ces deux partenaires du club injecteront suffisamment d’argent pour mener à bien tous les projets d’infrastructure autour du stade », a déclaré le président lensois, qui a également évoqué l’objectif d’augmenter les revenus commerciaux du Racing. Ce point est important. Les nouveaux capitaux ne sont pas présentés comme une enveloppe destinée au recrutement, mais comme un levier de développement économique.

Seko Fofana peut-il encore être considéré comme un symbole lensois ?

Son statut d’actionnaire donne surtout une dimension supplémentaire au passage de Seko Fofana dans le Nord. Arrivé au RC Lens en 2020, l’Ivoirien s’était rapidement installé parmi les cadres de l’équipe avant de devenir l’un des visages de la spectaculaire progression du club.

Il avait notamment accompagné le Racing jusqu’à une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Son départ vers l’Arabie saoudite à l’été 2023, avant son retour en France sous les couleurs rennaises, n’a donc pas totalement rompu le fil.

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Même si des rumeurs ont un temps annoncé un probable retrait du milieu de terrain ivoirien à cause de sa signature dans un club qui reste un advzersaire direct. Le fait établi est plus simple : alors qu’il porte désormais les couleurs du FC Porto en prêt, l’ancien capitaine lensois conserve toujours une petite part du Racing.