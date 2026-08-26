Mercato Stade Rennais : Seko Fofana est à Porto, annonce imminente

Seko Fofana est arrivé au Portugal. Le milieu de terrain ivoirien doit désormais finaliser son retour au FC Porto, où il sera de nouveau prêté par le Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana file vers le FC Porto

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Seko Fofana fait son grand retour à Porto. Le milieu de terrain n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Il a posé le pied ce matin à l’aéroport Francisco Sá Carneiro pour officialiser son transfert, selon Record.

Il s’agit d’un nouveau prêt sans option d’achat. Pour boucler l’opération, le FC Porto prendra en charge l’intégralité de son salaire sans verser la moindre indemnité. Le joueur a d’ailleurs accepté de baisser ses prétentions financières pour faciliter son départ de France et retrouver le champion du Portugal.

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Attendu hier pour sa visite médicale, un contretemps logistique a retardé son vol de 24 heures. Ce renfort offre désormais à l’entraîneur Francesco Farioli un entrejeu au complet. À Rennes, la situation devenait intenable. Placé sur la liste des départs au même titre qu’Alidu Seidu et Djaoui Cissé, l’ancien Lensois devait trouver une porte de sortie avant la clôture du mercato estival.

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Arrivé au SRFC durant l’hiver 2025 pour 20 millions d’euros, l’international ivoirien n’a pas réussi à s’imposer. Il a un bilan timide de 2 buts en 29 matchs. Barré par la concurrence de Valentin Rongier et d’Adrien Thomasson dans le système de Franck Haise, Fofana n’entrait plus du tout dans les plans du club breton.

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Le joueur retrouve une maison qu’il connaît bien. Déjà prêté au FC Porto lors de la seconde moitié de saison dernière, il avait participé au sacre national des Dragons devant le Sporting et Benfica, inscrivant 3 buts en 18 rencontres. S’il n’avait débuté qu’un seul match de championnat, Fofana s’était illustré comme un titulaire indiscutable en Ligue Europa en démarrant les quatre rencontres de la campagne européenne jusqu’en quarts de finale.

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Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2029, un transfert définitif restait financièrement inabordable pour ses prétendants. Ce second prêt consécutif éloigne encore un peu plus le natif de Paris de la Bretagne, laissant présager un départ définitif à l’issue de cette campagne 2026-2027.

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