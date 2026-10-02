Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Thomasson plus intense qu’à Lens, les chiffres parlent

Adrien Thomasson réalise un début de saison remarqué avec le Stade Rennais, quelques mois après avoir quitté le RC Lens. Après cinq journées de Ligue 1, le milieu de 32 ans affiche des statistiques d’intensité supérieures à celles enregistrées lors de son dernier exercice en Artois.

Stade Rennais : Pourquoi les chiffres de Thomasson attirent-ils déjà l’attention ?

Les performances d’Adrien Thomasson sont particulièrement scrutées depuis son changement de club, et les chiffres donnent une première indication sur son influence à Rennes. L’analyse de Florent Toniutti, spécialiste des données, confirme tout son impact, en comparant son activité physique à Lens en 2025-2026 et celle observée depuis son arrivée en Bretagne.

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Le contraste est assez net. La saison dernière avec Lens, Thomasson avait parcouru 11 903 mètres à haute intensité et réalisé 96,7 courses à haute intensité par 90 minutes. Après cinq journées cette saison, il atteint 12 403 mètres et 106,9 courses à haute intensité par 90 minutes. « Le symbole de ce changement, c’est un joueur : Adrien Thomasson », résume ainsi Toniutti.

Comment Rennes profite-t-il du volume de son nouveau milieu ?

Ces chiffres ne traduisent évidemment pas tout, mais ils éclairent le rôle occupé par le joueur dans le projet de Franck Haise. Le technicien connaît parfaitement Thomasson puisqu’il l’avait dirigé à Lens entre janvier 2023 et juin 2024. Les retrouvailles permettent donc au milieu de retrouver un entraîneur qui connaît déjà ses qualités, son activité et sa capacité à répéter les efforts.

L’intéressé n’arrive d’ailleurs pas à Rennes avec une réputation construite uniquement sur son activité physique. Le Stade Rennais l’a engagé jusqu’en 2029 après une dernière saison particulièrement aboutie au RC Lens. Le club breton présentait alors un joueur de 32 ans capable d’apporter son expérience, son volume de jeu et sa connaissance du haut niveau.

Que perd réellement le RC Lens avec son départ ?

Le départ de Thomasson avait déjà une dimension particulière avant même les premières journées du nouvel exercice. Le milieu avait disputé 130 rencontres avec Lens, pour 15 buts et 26 passes décisives, et avait terminé la saison 2025-2026 meilleur passeur de Ligue 1 avec dix passes décisives.

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Il avait également été vice-capitaine et avait participé au sacre en Coupe de France, en devenant le premier capitaine lensois à soulever le trophée. Pour autant, attribuer la baisse de l’intensité collective du Racing Club de Lens à son seul départ serait excessif.

Un changement d’effectif, des choix tactiques, les adversaires rencontrés et la dynamique générale d’une équipe peuvent modifier les données physiques d’un championnat à l’autre. Thomasson représente donc davantage un indicateur qu’une explication unique. Et c’est précisément ce qui rend la comparaison intéressante.

Pourquoi ces performances rennaises donnent-elles une autre lecture du transfert de Thomasson ?

Rennes bénéficie aujourd’hui d’un joueur qui semble avoir rapidement trouvé ses repères. Les statistiques officielles du Stade Rennais recensent déjà six apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont cinq titularisations, avec un but et deux passes décisives.

En Ligue 1, son bilan est de cinq matches, un but et deux passes décisives. Le contexte contractuel renforce aussi la portée du choix rennais. Thomasson s’est engagé jusqu’en 2029 après être arrivé libre de Lens. Le RC Lens, lui, doit désormais compenser collectivement une partie du volume laissé par son ancien cadre.

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Rien ne permet encore d’affirmer que son absence pèsera durablement sur la saison artésienne. Mais pendant que Lens cherche ses nouveaux repères, Adrien Thomasson continue, lui, à avaler les kilomètres en Bretagne. À 32 ans, le compteur ne semble visiblement pas avoir demandé sa retraite.