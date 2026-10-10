Accueil - Mercato OM - Emerson : « Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais »

Emerson Palmieri est revenu sur son été lors du dernier mercato. Dans un entretien accordé à La Provence, le défenseur italien a démenti avoir demandé son départ de l’OM, tout en réaffirmant son attachement au club phocéen.

OM : Emerson Palmieri met fin aux rumeurs de départ

L’avenir d’Emerson Palmieri a alimenté les discussions pendant le mercato estival. Alors que plusieurs joueurs ont quitté l’OM et que l’effectif traversait une période d’incertitude, le latéral gauche a tenu à clarifier sa situation. Dans un entretien accordé au quotidien régional La Provence, l’international italien affirme n’avoir jamais réclamé son départ, malgré l’intérêt prêté au club brésilien de Santos.

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« Je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais », a-t-il déclaré sans détour. Une mise au point qui témoigne de son attachement à Marseille, où il se projette toujours. Après des échanges avec sa direction et Bruno Genesio, le défenseur a finalement été conservé. Son message est clair : les turbulences du mercato n’ont pas effacé son envie de défendre les couleurs olympiennes.

Une spirale négative qui exige une réaction collective

Le discours d’Emerson Palmieri intervient dans un contexte sportif particulièrement délicat. Avec cinq défaites consécutives, l’Olympique de Marseille n’est que 17ème de Ligue 1. Un bilan préoccupant pour une formation dont les ambitions dépassent largement la lutte pour sortir de la zone de relégation en Ligue 2.

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Le joueur ne cherche d’ailleurs pas à minimiser la situation actuelle que traverse le club. « Pour un club comme l’OM, ce n’est pas normal d’être à cette place, on le sait », reconnaît-il. Le défenseur appelle toutefois ses coéquipiers à garder leur sang-froid, tout en rappelant que la saison reste longue.

Pour lui, la priorité consiste à retrouver de la sérénité, de la concentration et une véritable capacité à enchaîner les victoires. Les difficultés seraient aussi mentales. Lorsque les résultats s’accumulent contre une équipe, le doute peut rapidement prendre le dessus sur les automatismes.

Bruno Genesio conserve la confiance de son vestiaire

Dans cette période agitée, Emerson Palmieri défend également Bruno Genesio. Alors que les mauvais résultats exposent naturellement l’entraîneur aux critiques, le défenseur souligne sa capacité à gérer les incertitudes et les états d’esprit.

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Il estime que le technicien a joué un rôle important au moment où les joueurs ne savaient pas encore précisément de quoi leur avenir serait fait. « Il nous a apporté beaucoup de tranquillité dès son premier jour, alors qu’on ne savait pas qui resterait et qui partirait », explique-t-il.

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Emerson insiste aussi sur l’équilibre entre les dimensions humaine et sportive du métier d’entraîneur. Un soutien qui ne règle évidemment pas les problèmes de résultats, mais qui révèle la confiance accordée au staff. Dans un vestiaire fragilisé, la stabilité relationnelle peut constituer un premier pas vers le redressement.

Un contrat jusqu’en 2027 pour reconstruire la confiance

À 32 ans, Emerson Palmieri possède encore un rôle à jouer dans le projet marseillais. Son contrat court jusqu’en juin 2027, avec une année supplémentaire en option. Cette situation contractuelle offre à l’OM une certaine visibilité, tandis que l’expérience du défenseur peut servir de repère aux plus jeunes. Son ambition ne se limite donc pas à rester dans l’effectif.

Il souhaite contribuer à rétablir une dynamique positive. Le latéral gauche a également salué le soutien des supporters après la défaite contre le Paris Saint-Germain. Un geste qu’il semble considérer comme un encouragement à ne pas baisser les bras. Pour autant, il refuse de fixer prématurément des objectifs chiffrés.

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« On doit commencer à regagner des matchs, puis, peut-être qu’en janvier ou février, on pourra donner un objectif concret », prévient-il. À Marseille, les grandes ambitions devront d’abord retrouver un socle indispensable : des victoires, de la confiance et une équipe capable de répondre sur le terrain.