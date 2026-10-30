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Amine Gouiri n’a pas participé à l’entraînement de l’OM ce vendredi, et certains le voyaient déjà forfait pour la réception de Toulouse. Bruno Genesio a coupé court en conférence de presse : Gouiri sera bien disponible pour OM-Toulouse, dimanche 1er novembre à 20h45 au Vélodrome. L’inquiétude est ailleurs, du côté de Bamo Meïté, malade dans la nuit.

Gouiri pour OM-Toulouse : « Ce sera bon pour dimanche »

Rien de médical dans l’absence de l’attaquant. « Pour Amine Gouiri, ce sont des raisons personnelles. J’ai décidé de le laisser au repos aujourd’hui. Ce sera bon pour dimanche », a expliqué l’entraîneur marseillais. Il n’a pas détaillé ces raisons et n’a laissé aucune place au doute sur la présence de son buteur.

Pour l’OM, la précision pèse lourd. Dans la composition probable, Gouiri tient seul la pointe du 4-2-3-1, avec Harit, Abdelli et Paixão derrière lui. Le Brésilien, ménagé en début de semaine par précaution après un souci au bras, a repris mercredi.

Bamo Meïté, une nuit à oublier

Le défenseur, lui, a manqué la séance du matin. « Concernant Bamo, il a été malade cette nuit, avec un problème digestif. Il était donc absent ce matin », a indiqué Genesio, sans se prononcer sur sa présence dimanche. Meïté ne figure pas dans la charnière attendue, Egan-Riley et Aguerd. Keyliane Abdallah reste incertain, et Cornelius est forfait.

Une quatrième victoire de suite, sans le virage Nord

Marseille reste sur trois succès en Ligue 1 : 2-0 à Troyes, 5-2 à Angers, 4-3 contre Le Havre. Huitième avec 12 points, l’OM peut creuser l’écart sur un adversaire qui pointe deux longueurs derrière. Interrogé sur une quatrième victoire consécutive, Genesio a parlé d’« entretenir une dynamique positive, ce qui est très, très important ». Il a aussi glissé un avertissement : « On sait que c’est toujours difficile de gagner deux matchs de suite à domicile. »

Le TFC n’a rien d’une victime désignée. « Ils sont invaincus à l’extérieur, je crois qu’ils restent sur cinq matchs sans défaite », a rappelé le technicien, qui voit en Toulouse « l’une des meilleures équipes de notre championnat ». Avec quatre nuls en huit journées, les Violets perdent peu. Ils ont tenu Monaco (2-2) et sont allés gagner au Mans (0-3).

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Pour OM-Toulouse, le Vélodrome sera amputé de sa tribune la plus bruyante. La LFP a fermé le virage Nord pour deux matchs ferme après les fumigènes et les chants insultants d’OM-PSG, et la réception de Toulouse est la seconde. Contre Le Havre, sans ces supporters, l’OM s’était imposé dans un match fou. « Même s’il nous manque le virage Nord, malheureusement », a regretté Genesio.

Le calendrier ne laisse pas de répit : Leverkusen arrive jeudi en Ligue Europa. L’entraîneur dit disposer de « 22 ou 23 joueurs de champ, plus les gardiens ». De quoi tourner, à condition que Gouiri tienne sa promesse dimanche.