Accueil - Mercato OM - OM : Hojbjerg sous surveillance, la Juventus passe à l’action

Pierre-Emile Hojbjerg a visiblement de grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato d’hiver. La Juventus insiste pour son transfert. Le club italien a même entamé de nouvelles manœuvres en vue de le déloger de l’OM.

Pierre-Emile Hojbjerg se blesse, une trêve cruelle pour l’OM

Comme Foot Mercato l’indique, cette trêve internationale vire au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Après Amine Gouiri, Derek Cornelius et Himad Abdelli, c’est autour de Pierre-Emile Hojbjerg de rejoindre l’infirmerie. Le milieu de terrain s’est blessé lors du choc Pays de Galles-Danemark (0-1). Son absence, si elle venait à se confirmer, serait un coup dur pour le staff marseillais.

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Surtout que Bruno Genesio est déjà privé de plusieurs éléments importants en ce début de saison. Et comme si ce coup du sort ne suffisait pas, une autre inquiétude plane sur le milieu de terrain de l’OM. L’entraîneur marseillais pourrait perdre son joueur de 31 ans dès l’ouverture du mercato de janvier.

La Juventus Turin passe à l’observation

La Gazzetta dello Sport rapporte que la Juventus Turin a mis à profit cette interruption des championnats pour surveiller de près le profil de Pierre-Emile Hojbjerg. Cet intérêt turinois n’est pas nouveau. Les Bianconeri étaient déjà sur ses traces lors du dernier mercato. Cette première tentative turinoise n’a pas abouti.

Le capitaine danois avait fait le choix de poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, en dépit des avances de Newcastle United. Son choix avait agacé le propriétaire Frank McCourt et ses collaborateurs. Les dirigeants phocéens seraient toujours disposés à céder leur joueur. De quoi raviver l’intérêt de la Vieille Dame. Cette dernière envisage de passer à l’étape suivante.

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Le quotidien italien annonce que des échanges à venir entre l’entourage de Pierre-Emile Hojbjerg et des émissaires de Juve. L’objectif ? Discuter d’une possible collaboration dès cet hiver. Cette perspective n’a rien d’anodin. L’ancien joueur des Spurs serait devenu une priorité pour renforcer l’entrejeu turinois.

Un départ conditionné à un projet ambitieux

Reste à savoir si Pierre-Emile Hojbjerg se laissera séduire par les avances de la Juventus. Le milieu de terrain expérimenté a déjà démontré qu’il savait décliner une offre aussi alléchante soit-elle. Il ne serait prêt à quitter l’Olympique de Marseille que s’il trouvait ailleurs un projet sportif de premier plan.

❗️La Juventus a profité de la trêve internationale pour superviser Hojbjerg.



Des discussions sont prévues prochainement avec son entourage pour évoquer une arrivée dès cet hiver.



Le Danois peut envisager de quitter l'OM seulement pour un projet excitant au sein d'un grand club… pic.twitter.com/GmAuKbkuPe — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 5, 2026

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La Juventus Turin est habituée à disputer des compétitions européennes. Cela pourrait peser dans sa prise de décision définitive. En attendant, Pierre-Emile Hojbjerg reste attaché à l’OM jusqu’en juin 2028. Il n’est pas certain de disputer le match de dimanche contre Troyes. Les semaines à venir promettent d’être très agitées sur la Canebière.