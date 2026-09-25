Accueil - Foot Français - OM : Hojbjerg crache ses vérités après la défaite du Danemark

La sélection du Danemark a perdu son derby face à la Norvège (3-2). Et les propos de Pierre-Emile Hojbjerg enflamment les débats. Le capitaine danois a ouvertement critiqué les choix de son sélectionneur.

OM : Pourquoi Pierre-Emile Hojbjerg interpelle son sélectionneur ?

L’ambiance est plus ou moins tendue au Danemark. Pierre-Emile Hojbjerg a poussé un coup de gueule à l’issue de la défaite contre la Norvège (3-2). Comme l’indique Foot Mercato, le capitaine danois a dénoncé les carences de son équipe nationale.

Il a notamment pointé du doigt son association avec son compatriote Morten Hjulmand dans l’entrejeu. Car selon lui, aligner deux profils similaires au milieu nuit gravement à a créativité et l’équilibre du collectif. Pierre-Emile Hojbjerg déplore : « le problème évident est que vous avez deux joueurs du même type au milieu de terrain ».

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Le joueur de l’OM regrette ouvertement un manque de complémentarité dans ce secteur de jeu clé. Le leader de la sélection danois interpelle ainsi son sélectionneur Brian Riemer. Il l’exhorte à revoir son onze de départ. Hojbjerg préconise : « le coach devrait en choisir un et laisser l’autre sur le banc. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et non à notre propre intérêt ».

Brian Riemer va-t-il modifier son onze de départ ?

L’ancien joueur de Tottenham est plus ou moins clair. Il ne voit aucun inconvénient à ce que Brian Riemer décide de le laisser sur le banc au profit de son partenaire ou vice-versa. Pourvu que cela participe à régler les difficultés du Danemark.

🚨 Hojbjerg après la défaite du Danemark face à la Norvège :



"Moi et Hjulmand ? Le problème, c’est qu’on a deux joueurs du même profil au milieu de terrain.



L’entraîneur devrait en choisir un et laisser l’autre sur le banc. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et… pic.twitter.com/qbhVyZsMhf — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 25, 2026

Pierre-Emile Hojbjerg a par ailleurs fustigé les largesses défensives de ses partenaires sur les phases arrêtées en ces termes : « sur un corner, on ne peut pas laisser le meilleur attaquant du monde libre de tout marquage sur un ballon à ras du sol. Ce n’est tout simplement pas suffisant ».

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Cette sortie médiatique est qualifiée par certains observateurs d’audacieuse et par d’autres de déplacée. Le milieu de terrain de l’OM a lui-même reconnu : « je ne suis pas trop fier de faire cette déclaration. Mais on voit bien que ça ne marche pas. C’est un peu gênant ».

L’heure de la révolution a-t-elle sonné ?

Rappelons que le Danemark n’a absolument pas démérité dans ce derby extrêmement disputé et riche en rebondissements. Pierre-Emile Hojbjerg et ses partenaires étaient menés de deux buts signés Oscar Bobb et l’inévitable Erling Haaland. Les Danois n’ont pas baissé les bras.

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Ils ont fait preuve de caractère pour inverser temporairement la tendance grâce à un coup franc splendide de Mikkel Damsgaard. Une tête rageuse de Rasmus Hojlund a permis d’égaliser à l’heure de jeu. Mais un doublé décisif d’Haaland a douché les espoirs des Danish Dynamite. Ces derniers tenteront de se relancer dimanche prochain face au pays de Galles.