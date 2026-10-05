Accueil - Mercato OM - OM : McCourt prêt à investir gros dans le centre de formation ?

Frank McCourt s’attaque enfin à un dossier important à l’Olympique de Marseille. Le milliardaire américain, après plusieurs années d’attente, serait prêt à investir massivement pour moderniser les infrastructures du centre de formation.

OM : Frank McCourt voudrait révolutionner le centre de formation

À l’Olympique de Marseille, le dossier des infrastructures revient sur le devant de la scène. Cela place Frank McCourt face à ses responsabilités. Le propriétaire américain de l’OM est vivement critiqué par une partie des supporters, comme le rappelle L’Equipe. Il a été visé par des banderoles hostiles lors du Classique perdu face au PSG (1-2).

Les virages du Vélodrome lui réserveraient encore un accueil très tendu lors de la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa, prévue le 15 octobre prochain. Pourtant, Frank McCourt serait sur le point de lancer un chantier que beaucoup jugent indispensable. Il est question de doter le club phocéen d’un outil de formation à la hauteur de ses ambitions.

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Le constat a été posé par Lassad Hasni. Le directeur du centre de formation de l’OM confirmait : « je rejoins mon président quand il dit que sur les infrastructures, l’OM doit s’améliorer ». La Commanderie ne dispose que de quatre terrains pour faire travailler trois groupes de jeunes et l’équipe professionnelle. Cette configuration est trop juste, alors que les académies les plus modernes multiplient les pelouses afin d’augmenter le volume et la qualité des séances.

Le Stade Rennais, un exemple pour l’Olympique de Marseille

Lassad Hasni assurait que que sa direction travaillait activement sur le sujet. Cela laisse penser que le dossier est désormais entre les mains des décideurs. Le compte spécialisé Le PetitOM va plus loin en évoquant un plan en préparation. Il cite l’exemple du Stade Rennais, qui aurait consacré environ 40 millions d’euros à son complexe d’entraînement.

Cette somme servirait de point de repère pour la direction de l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée à la tête du club, Frank McCourt a injecté de l’argent dans différents domaines. Sauf que la modernisation des structures dédiées aux jeunes n’a pas vraiment connu l’élan observé ailleurs dans l’Hexagone. Cette absence de grand projet constitue l’une des principales failles de son mandat.

De meilleures installations attendues

Elles amplifient les critiques de ses détracteurs. Mais d’après Le PetitOM, Frank McCourt serait prêt pourrait « rectifier le tir sur ce point ». Les enjeux dépassent le simple confort. De meilleures installations permettraient d’accueillir davantage de catégories, d’offrir de meilleures conditions de travail aux éducateurs et, surtout, de mieux exploiter le vivier de talents de la région.

40M cest ce qu'a mis Rennes dans son centre d'entraînement de 15 hectares.



C'est l'ERREUR numéro 1 de McCourt, ne jamais avoir investi dans les infrastructures d'un complexe sportif multi catégories.



Il pourrait désormais lâcher du lest sur ce sujet, à suivre… — LePetitOM (@LePetitOM) October 3, 2026

Un tel projet offrirait aussi un horizon un peu plus reluisant aux supporters. Surtout que l’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise. Ses 5 défaites consécutives en six matchs inquiètent. Reste à savoir quel site sera choisi et quel budget sera réellement engagé et selon quel calendrier.

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Autant de questions sans réponse pour l’instant. Si Frank McCourt choisit en tout cas de s’engager concrètement dans ce projet, il pourrait répondre à l’une des attentes les plus fortes du public marseillais.