Accueil - Mercato OM - OM : Rodolphe Saadé rachète RMC Sport et renforce son ancrage sportif

Rodolphe Saadé a finalisé, ce vendredi 2 octobre, le rachat de RMC Sport par CMA Media, tout en lançant une nouvelle branche baptisée CMA Sport. Cette opération renforce la présence du groupe dans l’univers sportif, alors que CMA CGM reste le partenaire principal de l’OM jusqu’en 2028.

Pourquoi RMC Sport change-t-elle désormais de pavillon ?

Le mouvement était attendu depuis plusieurs mois et il est désormais officiel. CMA Media, la branche médias de CMA CGM, a conclu l’acquisition de RMC Sport auprès d’Altice et lance parallèlement CMA Sport, destinée à développer les activités liées aux droits sportifs, à la production et à l’événementiel.

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Cette nouvelle structure est présentée comme une pièce supplémentaire de la stratégie sportive du groupe. Pour Rodolphe Saadé, l’opération marque surtout un élargissement de son terrain de jeu médiatique. RMC Sport conservera une forte identité autour des sports de combat, notamment avec l’UFC, le MMA et plusieurs organisations spécialisées.

Mais CMA Media entend progressivement élargir son offre. Camille Andrieu, appelée à prendre la direction générale de CMA Media, résume cette ouverture avec une formule qui laisse largement la porte ouverte : « On ne s’interdit rien ».

Jusqu’où CMA Sport de Saadé veut-elle pousser le curseur ?

Le nouveau projet de Saadé ne se limite pas à posséder une chaîne supplémentaire. CMA Sport doit également intervenir dans la production de contenus, la gestion et l’exploitation des droits ainsi que l’organisation d’événements sportifs. Le groupe prévoit donc de construire un écosystème capable de relier télévision, radio, numérique et événements, avec RMC Sport comme l’un des moteurs de cette stratégie.

Cette ambition donne évidemment une résonance particulière au dossier marseillais. Pourtant, aucun élément officiel ne relie aujourd’hui le rachat de RMC Sport à une éventuelle acquisition de l’OM.

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Il faut donc distinguer les faits des spéculations : CMA Media renforce son activité sportive, mais aucune annonce de rachat du club n’a accompagné l’opération. Le ballon est donc encore loin d’être dans le camp d’un éventuel changement de propriétaire.

Et si Marseille devenait la prochaine pièce du puzzle ?

Le rapprochement avec l’OM reste néanmoins impossible à ignorer. CMA CGM de Saadé est le partenaire principal du club marseillais et son engagement actuel court jusqu’en 2028. À cela s’ajoute désormais un groupe médiatique qui possède notamment BFM, RMC, La Provence, La Tribune et Brut, auquel vient donc s’ajouter RMC Sport.

Cette accumulation ne constitue pas une preuve d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille, mais elle nourrit mécaniquement les interrogations autour des ambitions de son dirigeant. Le contexte financier et médiatique permet surtout de mesurer le changement d’échelle. En 2024, CMA CGM avait déboursé 1,55 milliard d’euros pour reprendre Altice Media, avec notamment BFM et RMC ; le prix de RMC Sport n’a, lui, pas été communiqué.

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Rodolphe Saadé dispose donc désormais d’un ensemble sportif et médiatique beaucoup plus structuré qu’au moment de son arrivée dans le secteur. Pour l’OM, cela ne signifie pas qu’une vente est imminente. Mais à Marseille, où chaque mouvement de l’homme d’affaires est observé à la loupe, le feuilleton n’est certainement pas près de disparaître.