Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : le dossier JJ Gabriel tourne au bras de fer judiciaire

Dans le viseur du PSG et de plusieurs autres clubs, JJ Gabriel se retrouve au cœur d’un conflit contractuel entre Manchester United et son entourage. À l’approche de ses 16 ans, le jeune milieu anglais pourrait ouvrir la voie à des négociations internationales, dans un dossier où la menace de recours judiciaires complique encore son avenir.

Mercato PSG : Pourquoi Manchester United brandit-il désormais la menace judiciaire ?

Le dossier JJ Gabriel prend une tournure particulièrement tendue. C’est en tout cas ce que laisse comprendre The Sun. Selon le média britannique, Manchester United envisagerait des recours réglementaires, voire judiciaires, contre les personnes qui chercheraient à faciliter son départ d’Old Trafford. Le club anglais aurait été surpris par la volonté du jeune joueur de quitter ses rangs, alors qu’il devait initialement participer au match de Carabao Cup contre Tottenham.

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Cette rupture intervient alors que Gabriel, né en 2010, est toujours lié à Manchester United par une situation contractuelle particulière. Selon les éléments de The Sun, son départ ne peut pas simplement être acté sans l’accord des différentes parties. Le club conserve donc l’espoir de trouver une solution, même si l’entourage du joueur semble avoir déjà commencé à explorer d’autres pistes.

Que reproche exactement Manchester United à l’entourage de JJ Gabriel ?

La situation s’est tendue avec l’intervention d’Ali Barat, représentant du jeune joueur. Son agence, Epic Sports, aurait obtenu l’autorisation de la Fédération anglaise de football pour représenter des mineurs après que Gabriel eut fait part de son souhait de partir. Des discussions auraient ensuite été engagées avec plusieurs clubs européens, notamment le Real Madrid et le Bayern Munich.

Dans ce contexte, Michael Carrick avait appelé à la retenue lorsqu’il avait été interrogé sur le sujet le mois dernier. Le technicien de Manchester United déclarait alors : « C’est un jeune garçon, il est important que nous ne divulguions rien ici, compte tenu de l’exposition et de l’examen auxquels nous sommes confrontés. » Il ajoutait : « Nous devons faire preuve de bon sens et penser à lui. La situation finira par s’arranger d’elle-même. » Des propos qui prennent aujourd’hui une résonance particulière.

Pourquoi son anniversaire pourrait-il changer toute la donne ?

L’enjeu tient notamment à l’âge du joueur. JJ Gabriel doit avoir 16 ans la semaine prochaine et possède un passeport irlandais, élément qui pourrait lui permettre d’entamer des négociations pour un départ à l’étranger dans le cadre des règles applicables aux jeunes joueurs. Manchester United risque alors de perdre une partie de son pouvoir de contrôle sur le dossier.

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Le club anglais pourrait également ne percevoir qu’une indemnité limitée en cas de départ international. C’est précisément ce qui expliquerait sa volonté de protéger ses intérêts et d’examiner d’éventuels recours contre les intermédiaires impliqués. Pour l’heure, aucune procédure judiciaire concrète n’est toutefois annoncée comme étant officiellement engagée : il faut donc distinguer la menace évoquée dans la presse d’une action effectivement déposée.

Le Real Madrid est-il vraiment en train de perdre la main ?

Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich ainsi que le PSG figurent parmi les clubs cités comme intéressés par le jeune Anglais. Gabriel s’entraîne actuellement à l’étranger, dans les installations du centre d’entraînement du FC Barcelone où il avait déjà travaillé avant la pré-saison. Un détail qui nourrit forcément les spéculations, sans pour autant constituer la preuve d’un futur transfert en Catalogne.

🚨💣 ÚLTIMA HORA: el fichaje de JJ GABRIEL por el REAL MADRID está a punto de VENIRSE ABAJO.



Justo cuando parecía que el acuerdo estaba cerrado, el padre del joven jugador está poniendo trabas y retrasando el traspaso.



A ESTAS ALTURAS, SE QUEDARÁ EN EL MANCHESTER.



❌️ https://t.co/mD8awYrV5h pic.twitter.com/ri6dR6mjdJ — José Ramón Alcaraz (@JRamonAlcaraz) October 2, 2026

Et le scénario madrilène serait lui-même loin d’être verrouillé autour de JJ Gabriel. Le journaliste espagnol José Ramon Alcaraz, proche du Real Madrid, affirme que le transfert vers le club espagnol pourrait finalement tomber à l’eau. Selon lui, « le père du jeune joueur met des bâtons dans les roues et retarde le transfert », au point qu’un maintien à Manchester United serait désormais envisageable.

Quel avenir pour JJ Gabriel après ce bras de fer ?

Le dernier épisode connu ajoute encore une couche de brouillard. Après avoir supprimé son compte Instagram, JJ Gabriel a restauré ses publications, notamment celle liée à son titre de Joueur de la saison U18 de Premier League. Son dernier match avec Manchester United remonte à la victoire 5-0 contre Sabah en UEFA Youth League, et il n’a plus joué avec l’équipe depuis la révélation de son désir de départ.

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Le dossier reste donc ouvert, avec plusieurs inconnues majeures. La position définitive de JJ Gabriel, celle de sa famille, la réaction de Manchester United et l’éventuelle intervention des instances compétentes. À quelques jours de ses 16 ans, le jeune milieu se retrouve ainsi au centre d’un feuilleton où chaque partie avance avec prudence. Pour un joueur qui n’a encore que 15 ans, le mercato a déjà pris des airs de salle d’audience.