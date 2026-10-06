Accueil - PSG mercato - Mercato : Le Barça ne laisse aucune chance au PSG pour Pedri

Si les noms de Gavi, Eric Garcia et Alejandro Balde sont évoqués ces derniers jours, la presse espagnole assure que l’ultime rêve de Luis Enrique est d’attirer Pedri au PSG. D’après El Nacional, le club parisien serait prêt à faire une folie pour le joueur de 23 ans. Mais le Barça ne compte pas laisser partir son milieu de terrain.

Mercato PSG : Le Barça déchire un chèque de 100M€ pour Pedri

Toujours à la recherche d’un nouveau profil plus technique au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a fait de Pedri une véritable obsession depuis l’avènement de Luis Enrique sur son banc. Selon El Nacional, l’intérêt attribué au PSG pour le milieu de terrain barcelonais a relancé le débat sur son avenir, mais au sein du club catalan, la position est diamétralement opposée à celle adoptée pour les autres joueurs, notamment Gavi, Eric Garcia et Alejandro Balde.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Pedri est intransférable, et tout club qui se renseignera à son sujet se heurtera à un obstacle quasi insurmontable. De récentes rumeurs de transfert ont de nouveau associé le PSG au joueur, notamment en raison de l’admiration que Luis Enrique a toujours manifestée pour celui qu’il a entraîné en équipe nationale espagnole.

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À Paris, on connaît parfaitement les qualités de Pedri et sa capacité à contrôler le jeu, mais le Barça n’envisage pas d’ouvrir de négociations classiques pour l’un des piliers de son projet. Le Barça ne souhaite pas négocier. La réponse du club est sans appel : un milliard d’euros ou rien. C’est la clause que le Barça a établie lors de la signature du contrat de Pedri, et elle a été publiquement présentée à l’époque comme preuve que le milieu de terrain n’était pas à vendre.

Mateu Alemany, alors directeur sportif des Blaugranas, expliquait en 2021 que ce montant démontrait clairement leur volonté de le conserver pendant de nombreuses années. La situation contractuelle actuelle du natif de Tegueste conforte cette position. Pedri a prolongé son contrat avec le Barça en janvier 2025 et est lié au club jusqu’au 30 juin 2030.

Par conséquent, il n’y a aucune pression pour le vendre ni besoin de négocier une prolongation immédiate. Le joueur reste un élément central du projet sportif, et le club est conscient qu’il serait extrêmement difficile de remplacer son influence au milieu de terrain. Pedri n’est pas à vendre. À noter que le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club intéressé par Fermin Lopez.

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C’est également le cas de Chelsea. Mais le Barça compte se montrer ferme dans ce dossier. Le joueur espagnol a en plus récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2031, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. Sauf rebondissement, Fermin Lopez n’est donc pas près de quitter les rangs du FC Barcelone, à moins qu’il ne demande lui-même à vivre une nouvelle aventure.

La concurrence reste forte au milieu de terrain dans l’équipe de Hansi Flick et tout peut aller très vite dans le football. Luis Enrique, lui, reste à l’affût au cas où une porte venait à s’ouvrir pour la pépite catalane. Une situation qui pousse le Paris SG à envisager sérieusement l’option Gavi.

Une offre de 50 millions d’euros pour convaincre le Barça ?

Luis Enrique pourrait une nouvelle fois regarder du côté de son ancien club pour renforcer son effectif au Paris SG. Après avoir attiré Dro Fernandez et Ferran Torres, l’ancien coach du Barça veut désormais s’offrir les services de Gavi, qu’il a dirigé avec la sélection espagnole.

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L’entraîneur du PSG apprécierait toujours énormément le profil du joueur de 22 ans. Selon El Nacional, le Paris Saint-Germain apparaît aujourd’hui comme une destination possible pour l’international espagnol. Luis Enrique serait prêt à lui accorder une place importante dans son équipe. Une option qui pourrait bien intéresser Gavi, qui a perdu sa place dans le onze de Hansi Flick.

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Pour convaincre la direction barcelonaise, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre une somme de 50 millions d’euros sur la table des négociations.

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