Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique face à un doute majeur avant Manchester City

Le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester City en Ligue des Champions avec un effectif au complet et plusieurs solutions offensives pour bousculer les Anglais. Mais avant ce choc européen, Luis Enrique doit encore trancher au milieu de terrain entre Warren Zaïre-Emery et João Neves, deux options pour accompagner Vitinha et Fabián Ruiz.

PSG : Un effectif au complet pour défier Manchester City

Le PSG aborde ce rendez-vous européen, face à Manchester City, dans des conditions favorables. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, qui avaient bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires, ont repris normalement l’entraînement collectif mardi soir à l’Etihad Stadium.

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Aucun problème physique n’a été signalé pendant cette séance. Cette disponibilité offre une marge de manœuvre appréciable à Luis Enrique. Le technicien espagnol peut envisager plusieurs associations sans devoir improviser dans l’urgence.

« Avoir à disposition tous les joueurs est positif pour l’entraîneur », a-t-il expliqué en conférence de presse. Le coach parisien a également souligné que cette rencontre constituait un défi, avec l’occasion de mesurer les capacités de son équipe face à un adversaire de premier plan.

Zaïre-Emery ou João Neves, le choix qui anime le milieu parisien

C’est dans l’entrejeu que se concentre l’essentiel des interrogations, d’après RMC Sport. Warren Zaïre-Emery et João Neves se disputent une place dans le onze de départ, tandis que Vitinha et Fabián Ruiz sont pressentis pour compléter le trio. Le choix de Luis Enrique dépendra notamment de l’équilibre recherché entre intensité, maîtrise technique et capacité à résister au pressing anglais.

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Face à Manchester City, chaque ballon perdu peut devenir une invitation au danger. Zaïre-Emery apporte de l’énergie et une capacité à couvrir le terrain, tandis que João Neves offre une activité précieuse dans les petits espaces. Rien ne permet toutefois d’affirmer lequel débutera. Le technicien parisien conserve donc une dernière décision à prendre avant le coup d’envoi.

Une attaque parisienne armée pour faire trembler City

En attaque, les perspectives sont plus claires. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont pressentis pour former le trio offensif parisien. Leur complémentarité pourrait offrir au PSG plusieurs armes : percussion, créativité et capacité à déséquilibrer une défense sur une accélération. Mais le défi s’annonce considérable.

Manchester City reste sur six victoires en six rencontres de championnat anglais. Cette dynamique impose aux Parisiens de faire preuve de rigueur, sans renoncer à leurs ambitions offensives. La disponibilité des cadres constitue un avantage, mais elle ne garantit ni la maîtrise du match ni le résultat final. À Luis Enrique de trouver la bonne formule pour transformer ses nombreuses options en véritable force collective.

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La composition probable du PSG contre Manchester City

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes – João Neves ou Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.