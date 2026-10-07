Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Álvarez se sépare de son agent, son avenir relancé

Julián Álvarez a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Fernando Hidalgo et se retrouve désormais à la recherche d’un nouvel agent. Cette décision intervient alors que l’attaquant de l’Atlético de Madrid traverse une période mouvementée et que son avenir continue d’intéresser plusieurs grands clubs européens, dont le PSG.

Mercato PSG : Un changement d’agent sur fond de tensions à Madrid pour Julián Álvarez

Plusieurs semaines après la fermeture du mercato, Julián Álvarez n’a pas quitté l’Atlético de Madrid, malgré les turbulences qui ont entouré son avenir. Mais l’Argentin vient d’opérer un changement important dans son entourage professionnel. L’information est révélée par AS, qui indique que l’attaquant a mis un terme à sa relation avec Fernando Hidalgo, son représentant depuis plusieurs années.

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Ce divorce intervient après plusieurs mois de relations particulièrement tendues entre Hidalgo et la direction de l’Atlético. Les échanges publics entre les deux camps avaient déjà illustré le climat électrique autour du dossier. En août, Hidalgo avait notamment répondu aux déclarations de Miguel Ángel Gil Marín par une formule particulièrement sèche. « Ne demande jamais à un menteur pourquoi il a menti. Pour s’expliquer, il devrait mentir à nouveau », avait-il publié sur les réseaux sociaux.

Le père de Julián Álvarez reprend la main

Désormais, Gustavo Álvarez, le père du joueur, participe directement à la recherche d’un nouveau représentant. Selon AS, l’objectif est de trouver une agence capable de réorganiser la gestion de la carrière de l’attaquant et de restaurer un environnement plus serein après un été particulièrement agité. Une agence argentine, représentée notamment par l’ancien international Javier Pastore, serait actuellement une piste sérieuse.

Ce changement ne signifie toutefois pas que Julián Álvarez va quitter immédiatement l’Atlético. Son avenir sportif reste distinct de cette décision administrative et aucune nouvelle destination n’est, à ce stade, officiellement actée. Le joueur doit d’abord retrouver de la stabilité, alors que son début de saison a été poussif et que la concurrence offensive à Madrid s’est renforcée avec l’arrivée de Jonathan David.

Le PSG garde-t-il une place dans ce feuilleton ?

Le Paris Saint-Germain connaît déjà bien le dossier Julián Álvarez. Le joueur avait lui-même confirmé que le club parisien avait discuté avec son ancien agent lorsqu’il avait quitté Manchester City pour rejoindre l’Atlético. « Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s’est pas fait », avait reconnu l’Argentin. Cette ancienne approche donne forcément une résonance particulière à son changement de représentant.

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Le PSG n’est pas présenté comme ayant relancé concrètement le dossier aujourd’hui, et il serait donc prématuré d’annoncer une nouvelle offensive parisienne. Mais avec un joueur de 26 ans sous contrat avec l’Atlético jusqu’en 2030 et un entourage désormais en pleine recomposition, son nom pourrait encore circuler dans les bureaux des grands clubs européens.

Le contexte financier et sportif rappelle d’ailleurs pourquoi le dossier est complexe. L’Atlético a déjà refusé une offre de 150 millions d’euros du Real Madrid pour l’Argentin en juin 2026. Le changement d’agent ne change donc pas, à lui seul, la position du club madrilène. Il marque surtout une nouvelle étape dans la gestion d’un dossier devenu particulièrement sensible.

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Pour Julián Álvarez, l’urgence est désormais double : retrouver son efficacité sur le terrain et reconstruire un cadre professionnel solide autour de lui. Pour le PSG comme pour les autres prétendants, il faudra donc surveiller les prochains mois plutôt que tirer des conclusions hâtives. Dans le football, un changement d’agent ne vaut pas encore changement de maillot, mais il peut parfois annoncer que les discussions en coulisses sont loin d’être terminées.