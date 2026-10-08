Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Lamine Sonko toque à la porte de l’équipe de Ian Cathro

Recruté pour renforcer la Réserve de l’ASSE, Lamine Sonko vise déjà une place en équipe A de Saint-Etienne. A-t-il le niveau pour jouer dans le groupe d’Ian Cathro ? La réponse de Sylvain Gibert.

ASSE : Lamine Sonko fait ses premiers pas avec les pros et marque avec la Réserve

Lamine Sonko fait partie des nombreux renforts arrivés au sein de la Réserve de l’ASSE cet été. Il a rejoint Lucas Reynaud, Alyes Dhaoui, Oussama Bankou, Modibo Sissoko, André Zibi, Etienne Mendy ou encore David Bondoma.

Comme le dernier, l’attaquant sénégalais a joué quelques minutes avec l’équipe professionnelle, lors du match amical contre le FC Sion, vendredi dernier. Il avait remplacé Elyes Dhaoui à la 73e minute de jeu, contribuant ainsi à la large victoire des Verts sur les Suisses (5-1).

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Le joueur de 22 ans a enchaîné avec l’équipe réserve le lendemain. Et il a été décisif face à Rousset Sainte-Victoire en National 2. Lamine Sonko a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du succès des Verts (3-1).

Sylvain Gibert valide le recrutement de l’attaquant sénégalais

En deux mois sous le maillot de l’AS Saint-Etienne, il séduit déjà l’entraîneur de la Réserve. « Bien sûr que c’est un bon profil pour l’équipe », a glissé Sylvain Gibert, avant d’apprécier le profil de l’Espoir Sénégalais :

« On savait en le recrutant qu’il allait nous apporter de la variété sur un profil qu’on n’avait pas forcément au club jusqu’à présent. Il pèse sur les défenses, il nous permet de remonter le bloc plus d’une fois, il est présent dans la surface. Aujourd’hui, je suis content qu’il soit mis en lumière. […]. Il est récompensé de ce qu’il fait de bien depuis le début de la saison et il faut qu’il continue dans ce sens ».

Saint-Etienne : Sonko vise une place en équipe professionnelle

Formé dans la célèbre académie du Sénégal, Dakar Sacré Cœur, Lamine Sonko avait rejoint Jura Sud Foot en National 3 en janvier 2025. Il avait tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois lors d’une rencontre avec les Verts l’année dernière.

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L’imposant avant-centre (1,85 m) a signé son premier contrat professionnel à l’ASSE le 5 août 2026, pour deux saisons, jusqu’en juin 2026. Cependant, il doit d’abord faire ses preuves avec l’équipe B avant de prétendre à l’équipe A.

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Mais il rêve déjà d’intégrer le groupe des pros et de s’y imposer. « Signer mon premier contrat professionnel est une grande fierté et une étape importante dans ma carrière. […]. Mon objectif à court terme, c’est de jouer avec l’équipe professionnelle. Je joue actuellement avec la réserve et je continue à travailler avec sérieux et détermination en attendant mon heure.

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Dès qu’on me donnera ma chance, quand le bon moment sera venu, je compte bien saisir l’opportunité. […]. La prochaine étape, c’est de jouer avec les pros, jouer en Ligue 2, faire de bons matchs, marquer des buts et me faire un nom à l’AS Saint-Étienne », a déclaré Lamine Sonko dans une interview à Wiwsport.

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Pour retenir l’attention d’Ian Cathro, coach de l’équipe professionnelle, il doit empiler les buts en National 2. Or, il ne compte qu’un but en 4 matchs disputés avec la Réserve pour l’instant.