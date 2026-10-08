ASSE-Rodez : Gaillouste, l’arbitre porte-bonheur des Verts, au sifflet

L’ASSE retrouve Rodez ce samedi au stade Geoffroy-Guichard avec Pierre Gaillouste désigné pour diriger cette rencontre de la 8e journée de Ligue 2. L’arbitre français présente un bilan favorable avec les Verts, qui restent sur deux matches sans victoire avant leurs retrouvailles avec le public stéphanois.

ASSE-Rodez : Un retour au Chaudron placé sous un signe favorable pour les Verts

L’ASSE s’apprête à reprendre le chemin de la Ligue 2 après la trêve internationale. Pour cette réception de Rodez, les Stéphanois retrouveront aussi un visage déjà familier : Pierre Gaillouste, dont le nom rappelle plutôt de bons souvenirs au club forézien. Une désignation de la Commission des arbitres de la Ligue de Football Profession, qui a de quoi réjouir dans le Forez.

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Pierre Gaillouste a déjà arbitré six rencontres de l’AS Saint-Etienne au cours de sa carrière. Le bilan est nettement favorable aux Stéphanois avec quatre victoires, dont des succès contre Bastia (4-0), Amiens (1-0) et Dunkerque (2-1) la saison dernière. De quoi faire sourire dans le Forez, même si un arbitre ne marque évidemment pas les buts à la place des attaquants.

Une série qui laisse les voyants au vert pour Saint-Etienne

Le chiffre le plus intéressant concerne la Ligue 2. Lorsque Pierre Gaillouste a été chargé de diriger une rencontre des Verts dans cette compétition, l’AS Saint-Etienne a remporté ses trois matchs. Une série suffisamment parlante pour être soulignée à l’approche de ce rendez-vous, sans pour autant transformer une statistique en garantie de résultat. Cette désignation arrive surtout à un moment où Saint-Étienne cherche à retrouver son élan.

Les hommes de Ian Cathro restent sur une défaite à Dunkerque (2-1), suivie d’un nul spectaculaire à Metz (2-2). Malgré ce coup d’arrêt, les Stéphanois occupent toujours la première place avec 16 points après sept journées. Le contexte reste donc favorable, mais la marge d’erreur commence à se mesurer autrement.

Rodez arrive avec ses propres arguments

En face, Rodez ne se présentera pas à Geoffroy-Guichard en simple figurant. Le club ruthénois pointe à la 14e place avec sept points et vient de connaître une soirée particulièrement mouvementée contre Nancy, conclue par une défaite 4-3. Un résultat qui résume assez bien une équipe capable de produire du danger, mais également de laisser des espaces.

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Pour l’ASSE, le défi sera donc de retrouver de la solidité tout en profitant de son environnement. Le Chaudron devrait offrir un cadre idéal pour relancer une équipe qui n’a plus gagné depuis deux journées. Dans ce contexte, la présence de Pierre Gaillouste apporte une petite donnée supplémentaire au dossier, mais certainement pas un passe-droit vers les trois points.

Un enjeu bien au-delà du nom de l’arbitre

Le bilan de Pierre Gaillouste constitue un précédent intéressant. Quatre victoires en six matches avec Saint-Etienne, et surtout trois succès consécutifs en Ligue 2. Cette statistique permet de mesurer la régularité du rendez-vous, mais elle ne dit rien du scénario de la prochaine rencontre.

Les joueurs devront toujours répondre présents dans les duels, dans la maîtrise du ballon et surtout dans les moments décisifs. Ce rendez-vous face à Rodez représente ainsi une occasion de remettre la machine en marche. Avec 16 points au compteur après sept journées, Saint-Étienne conserve la tête du championnat et dispose encore d’un matelas intéressant.

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Mais après Dunkerque et Metz, les Verts savent qu’une nouvelle contre-performance pourrait relancer leurs poursuivants. Pierre Gaillouste sera au sifflet, à l’ASSE, désormais, de faire en sorte que la statistique reste du bon côté.