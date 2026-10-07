Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Énorme pression du Red Star et de Reims sur Saint Etienne

Dauphins de l’ASSE, le Red Star et le Stade de Reims joueront avant le leader, samedi (14h). De quoi accentuer la pression sur les Verts qui restent à leur portée.

L’ASSE à portée du Red Star et du Stade de Reims

L’ASSE est certes leader de la Ligue 2, mais elle n’a que deux petits points d’avance sur le Red Star et trois sur le Stade de Reims. Les Stéphanois restent de ce fait sous la menace des Audoniens et des Rémois.

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Ces deux clubs ont évidemment l’opportunité de passer devant les Verts ou de les rejoindre à égalité de points, samedi lors de la 8e journée de Ligue 2. L’Etoile Rouge (2e) sera opposé à Clermont Foot (16e) au stade Gabriel Montpied, pendant que le SDR (3e) affrontera le FC Nantes (15e) au stade de la Beaujoire.

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Les deux clubs poursuivant l’AS Saint-Etienne se déplacent certes ce week-end, mais ils ont déjà démontré leur solidité à l’extérieur.

Audoniens et Rémois sont invaincus à l’extérieur

Le Red Star est invaincu en 4 matchs disputés sur terrain adverse ce début de saison. Il a remporté trois victoires, respectivement contre le FC Nantes (0-1), Laval (1-2) et l’EA Guingamp (1-3) et a accroché l’US Boulogne (1-1) au stade de la Libération. Soit 10 points glanés à l’extérieur sur 12 points possible.

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Quant au Stade de Reims, il a effectué trois déplacements en 7 journées. Il a gagné deux matchs à l’extérieur face au Red Star (1-4) et à l’AS Nancy (1-2), puis a fait match nul à Clermont (0-0). Soit 7 points récoltés en déplacement sur 9 points possible.

Saint Etienne éjectée de la 1re place avant Rodez ?

En cas de victoire à Nantes, le club basé à Saint-Ouen sera leader de la Ligue 2 provisoirement, en attendant l’entré en lice de l’ASSE contre Rodez AF. En effet, les Stéphanois joueront le même samedi 10 octobre, mais à partir de 20 heures. Ils connaîtront donc les résultats des Audoniens et des Rémois avant de fouler la pelouse du stade Geoffroy-Guichard.

L’idéal pour l’équipe d’Ian Cathro serait de voir ses poursuivants directs chuter. Ce qui lui permettrait de creuser l’écart s’ils s’imposent contre les Ruthénois. Mais comme nous l’avons souligné, le Red Star et Reims ont des atouts pour s’imposer chez leurs adversaires.

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Il faut noter que l’équipe de Damien Perrinnelle et Nicolas Usai sont aussi sous pression. Ils sont sous la menace directe du Montpellier HSC, ainsi que du FC Metz, de l’AS Nancy et du FC Annecy.