Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Chico Lamba retrouve son niveau, les stats le confirment

Chico Lamba retrouve progressivement des sensations avec l’ASSE après plusieurs mois perturbés par une blessure. Titulaire contre le FC Sion (5-1) lors de la trêve internationale, le défenseur portugais semble avoir franchi une nouvelle étape dans son retour.

ASSE : Chico Lamba enfin libéré de ses blessures ?

Recruté à l’été 2025 pour environ 6 millions d’euros en provenance du FC Arouca, Chico Lamba avait rapidement laissé entrevoir les qualités qui avaient convaincu l’ASSE de miser sur lui. Mais une blessure survenue en janvier a brutalement interrompu sa progression et transformé son retour en parcours du combattant. Les dernières données compilées par Data’Scout montrent toutefois une évolution intéressante de son profil.

Lire aussi : ASSE : Chico Lamba blessé, Horneland prépare une surprise

Avant de retrouver une place plus importante dans le groupe stéphanois, le Portugais a dû reprendre progressivement le rythme. Ian Cathro avait d’ailleurs expliqué que les premières étapes de son retour étaient encourageantes après une apparition de 45 minutes avec l’équipe réserve.

À voir

Propriétaire du Stade Rennais : la famille Pinault et la direction

« La chose la plus importante, c’était de savoir comment il se sentait physiquement, heureusement ça allait », expliquait alors l’entraîneur stéphanois. Le technicien ajoutait que cette semaine avait probablement été « sa meilleure à l’entraînement depuis un bon moment ».

Pourquoi ses dernières performances changent-elles tout ?

La titularisation de Chico Lamba contre Sion n’avait certes rien d’un examen définitif. Une rencontre amicale remportée 5-1 ne permet pas de tirer des conclusions absolues sur son niveau réel. Mais elle offrait au défenseur une occasion précieuse : jouer, accumuler les minutes et surtout retrouver des automatismes avec ses partenaires.

Le timing était également favorable. Plusieurs internationaux étaient absents et Julien Le Cardinal indisponible, de quoi laisser une fenêtre intéressante à Ian Cathro. Pour Lamba, l’objectif était donc moins de briller que de démontrer qu’il pouvait progressivement redevenir une solution crédible dans l’axe.

Lire aussi : ASSE : Les vérités de Cathro sur la longue trêve internationale

Cathro avait également insisté sur l’aspect psychologique de cette période : « Il commence à se sentir vraiment de retour, il se sent bien, je suis très content pour lui ». Une phrase qui résume assez bien le chemin parcouru par un joueur dont la progression avait été freinée au moment où elle semblait prendre de l’ampleur.

Que disent vraiment les chiffres sur Chico Lamba ?

C’est probablement dans l’utilisation du ballon que l’évolution apparaît la plus spectaculaire. Lors de sa dernière saison en Primeira Liga, Chico Lamba se situait au 48e centile pour la précision de ses passes et au 61e pour les passes réceptionnées. Ses passes progressives atteignaient déjà le 68e centile.

À voir

Roazhon Park : capacité, histoire et projet de nouveau stade

Sous le maillot stéphanois, les indicateurs sont nettement plus élevés : 93e centile pour la précision des passes, 97e pour les passes réceptionnées et 88e pour les passes progressives. Ses courses progressives atteignent également le 63e centile.

Ces données traduisent un défenseur davantage impliqué dans la première relance. Lamba touche plus de ballons et participe davantage à la construction. Son profil semble donc avoir gagné en responsabilité avec le ballon, même si cette évolution ne signifie pas que toutes ses lacunes ont disparu.

Sa puissance physique suffit-elle pour gagner ses duels ?

C’est ici que le tableau devient plus nuancé. Lamba possède une qualité évidente : sa vitesse. Lors de son passage au Portugal, sa vitesse maximale se situait au 94e centile, un atout précieux pour un défenseur appelé à couvrir de grands espaces.

Lire aussi :

Mais son rendement dans les duels reste plus préoccupant. Il se situe actuellement au 20e centile pour les duels défensifs gagnés et au 35e pour les duels aériens remportés. Son mètre 90 ne garantit donc pas automatiquement une domination dans les confrontations.

À voir

PSG : Vitinha émoussé, Luis Enrique face à un vrai problème

C’est sans doute l’un des chantiers les plus importants pour la suite. Car si sa progression dans la relance se confirme, sa capacité à imposer davantage son physique pourrait transformer un défenseur intéressant en véritable solution durable pour l’ASSE.

Chico Lamba peut-il maintenant redevenir indispensable ?

Le plus difficile commence peut-être maintenant. À 23 ans, Chico Lamba doit retrouver une place régulière dans un secteur où Ian Cathro dispose de plusieurs possibilités. Sa titularisation contre Sion constitue une étape encourageante, mais elle devra être confirmée lorsque la Ligue 2 reprendra ses droits et que l’effectif sera au complet.

Son contrat court jusqu’en juin 2029 et l’investissement de 6 millions d’euros consenti par l’ASSE rappelle les attentes placées sur ses épaules. Le club stéphanois n’a pas recruté Lamba pour devenir un simple figurant de son effectif. Les statistiques montrent d’ailleurs un défenseur plus présent dans la construction qu’à son arrivée.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Les vérités de Cathro sur la longue trêve internationale

À voir

OM : Pape Gueye évoque la triste situation de Marseille

Mercato ASSE : Paalberg et Duffus face à un avenir incertain

Son retour physique semble également prendre une tournure favorable. Il faudra désormais transformer ces signaux positifs en régularité. Car dans le football, les chiffres peuvent ouvrir une porte ; ce sont les performances répétées qui permettent de la garder ouverte.