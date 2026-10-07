Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Retour des internationaux, Saint-Etienne s’étoffe avant Rodez

A trois jours du match ASSE – Rodez AF, le club stéphanois se réjouit du retour de ses joueurs internationaux, notamment les six qui étaient attendus ce mercredi.

L’ASSE enregistre le retour de six internationaux

Les joueurs de l’ASSE partis en sélection sont de retour. Ils ont débarqué cette semaine, les uns après les autres. Augustine Boakye (Ghana) et Nadir El Jamali (France U20) avaient retrouvé l’entraînement dès lundi. Ils ont été rejoints par Irvin Cardona (Malte), Zuriko Davitashvili (Géorgie) et Ben Old (Nouvelle-Zélande).

Quel plaisir de vous revoir, messieurs ! 😍 pic.twitter.com/Lg6HCD6nqO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 7, 2026

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Ce mercredi, le club stéphanois confirme le retour de ces derniers à l’entraînement. Attendus ce même jour, Sohaib Naïr, Áron Csongvai (Hongrie) et Kévin Pedro (République Démocratique du Congo) sont arrivés effectivement dans le Forez. Ils ont pris part à la séance d’entrainement collectif au Centre sportif Robert-Herbin de L’Etrat, comme le montre l’AS Saint-Etienne sur son site internet officiel.

Le groupe de Ian Cathro s’est donc étoffé au fil de la semaine. Il devrait avoir son équipe au complet lors de la séance de jeudi, qui sera clôturée par la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’ASSE reçoit Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard lors de la 8e journée de Ligue 2.

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Le technicien écossais avait poussé une gueulante au sujet de la trêve internationale de trois semaines. Il se plaignait de ne pas pouvoir travailler correctement, du fait de la longue absence des internationaux.

« C’est horrible. C’est vraiment difficile. Cela paraît si long depuis le dernier match […], nos entraînements seront vraiment différents. […]. On aura trois jours à peu près normaux avec tous nos joueurs avant le match contre Rodez », avait-t-il déclaré.

Le Cardinal remis de sa blessure, Lamba s’offre du temps de jeu

Au bout du compte, le nouveau coach des Verts peut se réjouir, car il a pu récupérer le capitaine Julien Le Cardinal. Victime d’une coup à la cuisse lors du match contre FC Metz (2-2) le 21 septembre dernier, il a repris l’entraînement collectif lundi. Quant à Chico Lamba, il a profité de la trêve pour se jauger. En manque de temps de jeu en Ligue 2, il a disputé le match amical contre le FC Sion (5-1) en intégralité.

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Pour rappel, Tamar Svetlin (Slovénie), Adam Baallal (Maroc U20), Mamour Ndiaye (Sénégal) et Nathan Kasia (France U18) étaient également absents pendant la trêve internationale. Ian Cathro sera enchanté de tous les retrouver jeudi.