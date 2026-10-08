Accueil - Mercato OL - Mohamed Ouédraogo (OL) : rupture du ligament croisé à 23 ans

L’Olympique Lyonnais devra se passer de Mohamed Ouédraogo pendant plusieurs mois. Le latéral gauche burkinabé de 23 ans s’est rompu un ligament croisé du genou à l’entraînement cette semaine. Recruté cet été pour donner de l’épaisseur à un effectif engagé en Ligue Europa, il n’aura disputé que quatre matchs avant cette blessure à l’OL, qui compromet sa première saison en France.

Combien de temps Mohamed Ouédraogo sera-t-il absent ?

L’information a été publiée jeudi midi par L’Équipe. Le piston lyonnais s’est blessé à un genou pendant une séance, et les examens ont confirmé la rupture d’un ligament croisé. Le quotidien parle de plusieurs mois de compétition manqués, sans avancer de date de retour.

Chez un footballeur professionnel, une rupture des croisés opérée se traduit le plus souvent par six à neuf mois loin des terrains. Si ce délai se vérifie, Mohamed Ouédraogo ne rejouerait pas avant le printemps 2027, et sa première saison à Lyon serait en grande partie perdue.

Un défenseur recruté à Altach, pas au Sparta Prague

Certains médias l’ont présenté comme un ancien joueur du Sparta Prague. Il arrive en réalité du SCR Altach, en Autriche. L’OL a officialisé sa signature le 3 juillet 2026 contre une indemnité de 2,2 millions d’euros, à laquelle peuvent s’ajouter 0,6 million de bonus. Le club autrichien touchera 10 % de la plus-value en cas de revente, et le contrat court jusqu’au 30 juin 2031, selon le communiqué d’Eagle Football Group, la maison mère de l’OL.

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Formé au Majestic FC, au Burkina Faso, le joueur avait débarqué à Altach en 2023, d’abord avec la réserve, avant de gagner sa place dans le championnat autrichien. Sur les bords du Rhône, la concurrence s’est révélée plus rude. Deux titularisations, quatre apparitions en tout : Paulo Fonseca le plaçait derrière Abner Vinicius et Nicolás Tagliafico dans la hiérarchie.

En sélection, Ouédraogo compte 10 capes depuis ses débuts contre le Niger (1-1), le 26 mars 2024. Convoqué lors du dernier rassemblement des Étalons, il est resté sur le banc sans entrer en jeu.

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Qui pour remplacer Ouédraogo dans le couloir gauche ?

Fonseca n’a plus que deux joueurs de métier à ce poste. Abner Vinicius tient la corde. Tagliafico sort d’une blessure musculaire contractée avant la trêve, qui l’avait privé de la réception du Stade Rennais (4-0). L’Argentin a retrouvé le terrain avec l’Albiceleste, une cinquantaine de minutes face au Bénin (3-0), le soir du dernier match de Lionel Messi en sélection.

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Le calendrier ne laisse aucune marge. Après Lens vendredi, l’OL reçoit Crystal Palace en Ligue Europa le jeudi 15 octobre au Groupama Stadium.

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Lens OL : Moussa Niakhaté forfait lui aussi

L’autre absence touche l’axe de la défense. Moussa Niakhaté, blessé à la cuisse, ne fera pas le déplacement à Bollaert ce vendredi 9 octobre (20h45), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. D’après L’Équipe, le défenseur central avait disputé deux matchs en entier avec le Sénégal avant de déclarer forfait pour l’amical contre les Comores, remporté 1-0 par les Lions de la Teranga au Vélodrome le 4 octobre grâce à un but d’Iliman Ndiaye. Son indisponibilité sera nettement plus courte que celle d’Ouédraogo.

Paulo Fonseca redoutait déjà ce retour de trêve. « Les joueurs reviennent de la sélection et il n’y a qu’un jour pour se préparer », a expliqué l’entraîneur portugais. À Lens, il devra composer sa défense sans ses deux absents, à six jours du rendez-vous européen. Toute l’actualité du club est à suivre sur notre page actualité et mercato de l’OL.

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