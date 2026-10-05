Accueil - Football - OL : Nicolás Tagliafico incertain pour le déplacement à Lens

Nicolás Tagliafico est très incertain pour le déplacement de l’OL au RC Lens, le vendredi 9 octobre à 20h45, en raison de sa blessure musculaire. Le latéral gauche poursuit une reprise individuelle et n’a toujours pas disputé de match durant la trêve internationale avec l’Argentine.

OL : Nicolás Tagliafico sera-t-il absent contre le RC Lens ?

Le doute reste important autour de Nicolás Tagliafico avant le rendez-vous de vendredi à Bollaert. Selon Olympique-et-Lyonnais, le défenseur lyonnais travaille principalement de manière individuelle depuis le début du rassemblement avec l’Argentine. Il n’a pas été retenu sur la feuille de match lors de la victoire de l’Albiceleste contre le Burkina Faso (7-0), samedi, après avoir été préservé face à la Bolivie.

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Sa situation s’explique par la blessure musculaire contractée avec l’OL avant la trêve. Tagliafico avait déclaré forfait pour la réception du Stade Rennais (4-0), après avoir ressenti un problème lors de la rencontre de Ligue Europa contre Anderlecht (2-1). Paulo Fonseca avait alors évoqué un « léger problème musculaire » nécessitant quelques jours de repos ».

Pourquoi Nicolás Tagliafico n’a-t-il pas encore rejoué avec l’Argentine ?

Malgré cette blessure, Nicolás Tagliafico a bien rejoint la sélection argentine pour la trêve internationale. Le latéral n’a toutefois pas encore retrouvé la compétition. Présent au Monumental lors de la large victoire contre le Burkina Faso, il a suivi la rencontre en survêtement et n’a donc pas participé au succès de son équipe.

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Le Lyonnais pourrait éventuellement obtenir quelques minutes contre le Bénin, dans la nuit de mardi à mercredi à 1h. Cette rencontre constitue surtout le dernier rendez-vous de Lionel Messi avec l’Albiceleste, ce qui explique en partie la présence de Tagliafico malgré son état physique. Mais une éventuelle apparition ne garantirait pas sa disponibilité trois jours plus tard avec l’OL.

Quel risque pour l’OL avant le déplacement à Lens ?

Le calendrier complique davantage la situation de Nicolás Tagliafico. S’il joue contre le Bénin, il ne devrait retrouver Lyon que jeudi, soit à la veille du déplacement à Lens. Le voyage, le temps de récupération et son manque de rythme s’ajouteraient alors à sa blessure encore en phase de récupération.

Paulo Fonseca dispose néanmoins de solutions au poste de latéral gauche. Abner avait notamment retrouvé une place de titulaire contre Rennes après le forfait de Tagliafico. Le Brésilien pourrait donc de nouveau être sollicité à Bollaert si l’international argentin ne récupère pas à temps. Le contexte n’est pas idéal pour Tagliafico, qui compte seulement trois apparitions cette saison, dont une titularisation. Depuis le début de l’exercice, le champion du monde 2022 a connu un temps de jeu limité.

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Pour Paulo Fonseca, l’incertitude devra donc être levée rapidement avant le déplacement à Bollaert. Le staff lyonnais devra tenir compte à la fois de l’évolution de sa blessure, de son éventuel temps de jeu avec l’Argentine et du délai très court avant la rencontre.