Accueil - Mercato OL - OL : Casse-tête pour Fonseca avant le RC Lens et Crystal Palace

Paulo Fonseca, coach de l’OL, est confronté à un vrai casse-tête après la longue trêve internationale. Il est préoccupé par le timing de préparation des matchs contre Lens et Crystal Palace.

Ol : Les internationaux rentrent progressivement

L’OL affronte le RC Lens dès vendredi (20h45), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Pour préparer cette rencontre, Paulo Fonseca ne dispose pas de tout son effectif. Les internationaux, absents pendant la longue trêve internationale, arrivent progressivement.

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Ernest Nuamah (Ghana), Rémi Himbert (France U19) et Khalis Merah (France U20) ont fait leur retour au Groupama OL Training Center, lundi. Ils ont été suivis, mardi, par Loïs Openda (Belgique), Felix Bacher (Autriche) et Mads Bidstrup (Danemark).

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Quant à Noah Nartey (Danemark U21), Pavel Sulc (Tchéquie), Dominik Greif (Slovaquie), Zachary Athekame (Suisse) et Nicolas Tagliafico, ils ont joué mardi avec leur sélection respective. Les deux premiers ont même disputé leurs matchs en intégralité.

Titulaire avec l’équipe d’Argentine, Tagliafico a, lui, joué une cinquantaine de minutes contre le Bénin (3-0), à l’occasion du dernier match de Lionel Messi avec l’Albiceleste.

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Ces cinq joueurs sont espérés à l’entraînement, jeudi, soit à la veille du match contre le Racing Club de Lens. Une situation inconfortable pour le technicien portugais, qui voit ainsi la préparation de son équipe perturbée.

« Les joueurs reviennent de la sélection et il n’y a qu’un jour pour se préparer. Puis il y a différentes situations, la fatigue du voyage, celle liée aux rencontres, la déception de celui qui n’a pas joué… C’est compliqué à gérer car nous n’avons pas de temps », a-t-il martelé.

Crystal Palace dans la ligne de mire de Lyon

L’inquiétude du coach de l’Olympique Lyonnais est d’autant plus réelle que son équipe enchaînera avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, le jeudi 15 octobre. Après le déplacement à Lens, Paulo Fonseca entamera immédiatement la préparation de cette rencontre européenne.

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Les internationaux du club rhodanien n’auront donc pas le temps nécessaire pour souffler. Ils devront remettre le bleu de chauffe pour affronter les Eagles. Pour rappel, Lyon et Palace ont remporté leur premier match de la phase de Ligue, respectivement contre Anderlecht (1-2) et Lech Poznan (4-0).

Des joueurs frais pour compenser les absences

L’entraineur de l’OL peut cependant compter sur des joueurs restés à Lyon pendant la coupure de trois semaines. Il a pu travailer avec eux, après quelques jours de vacances. Ce sont le capitaine Corentin Tolisso, Julien Duranville, Abner Vinicius, Tanner Tessmann, Tyler Morton, Mohamed Ouedraogo, Ruben Kluivert, Clinton Mata ou encore Rémy Descamps.

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Ils ont mis la trêve internationale à profit pour récupérer. Ils devraient être plus frais pour aborder la série de matchs de Lyon. Pour rappel, les Gones joueront 7 rencontres en 23 jours après Lens.