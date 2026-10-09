Liana Joseph a fêté son retour en sélection avec fracas, un an après sa rupture des ligaments croisés. L’attaquante de l’OL Lyonnes a brillé lors de son entrée en jeu face aux Pays-Bas jeudi 8 octobre à Clairefontaine. Elle est l’artisane de la victoire 2-0 de l’équipe de France Espoirs.

Quand Liana Joseph fait chavirer le bateau néerlandais

Philippe Joly, qui dirige les U23 de l’équipe de France, butait sur la solidité des Pays-Bas durant 45 minutes. Son lancement de Liana Joseph dans la partie a complètement changé la physionomie du match seulement dix minutes après. Dans une action en profondeur initiée par Jade Le Guilly, elle se joue de la défense adverse pour marquer le premier but du match.

Mais à la 72e minute du match, une grosse menace guette les Tricolores quand Lou Bogaert se fait expulser. Mais déterminée à briller ce soir-là, Joseph a repris de la tête un centre d’Anna Conesa pour marquer une deuxième fois. Cette réalisation a sécurisé la victoire de l’équipe de France.

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Wassa Sangaré, l’autre joueuse de l’OL Lyonnes du groupe, a elle aussi disputé toute la rencontre. Appelée chez les A au mois de juin dernier, elle redescend d’une catégorie pour ce rassemblement. Un certain nombre d’anciennes Lyonnaises figuraient dans le groupe de Philippe Joly, comme Kysha Sylla (Juventus), Charline Coutel (Nuremberg) et Maéline Mendy (Paris FC). La gardienne de l’OL Lyonnes Mala Grohs, retenue avec l’Allemagne U23, n’a cependant pas joué lors du succès 2-0 de sa sélection contre l’Écosse.

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Un an loin des terrains

La blessure de Liana remonte à octobre 2025, deux mois après son 19e anniversaire. Pendant sa convalescence, l’OL Lyonnes a prolongé son contrat jusqu’en 2029. Elle n’a retrouvé la compétition que le 23 septembre 2026, sur la pelouse du Servette de Genève, avant de marquer contre Toulouse quelques jours plus tard. Philippe Joly l’a retenue dès sa première liste de la saison dévoilée le 1er octobre, signe de la grande confiance qu’il lui accorde.

Une buteuse à chaque étage des sélections

Née le 15 août 2006 à Bondy, passée par le Paris FC et le CO Vincennes avant de rejoindre Lyon en 2022, Liana Joseph a marqué dans toutes les catégories de jeunes. Sa fiche sur le site de la FFF recense 10 buts en 13 sélections avec les U17, 11 en 13 chez les U19 et 4 en 4 matchs avec les U20, une catégorie qu’elle a découverte le 31 août 2024 face au Canada.

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En club, la progression avait suivi le même rythme : 27 buts avec les U19 de l’OL lors de la saison 2022-2023, un titre de meilleure buteuse du championnat national et le titre de championne de France de la catégorie. Enfant, elle avait déjà fini meilleure réalisatrice de la Danone Nations Cup 2019.

Les trophées ont suivi. Championne d’Europe U17 en 2023, elle avait terminé co-meilleure buteuse du tournoi avec cinq réalisations. Deux ans plus tard, elle finissait meilleure buteuse de l’Euro U19, perdu en finale par la France. Entre-temps, un prêt au RC Strasbourg en 2025 lui avait offert du temps de jeu en première division, avec trois buts en cinq matchs.

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Les Espoirs françaises enchaînent avec un match amical contre l’Italie, lundi 12 octobre à 14h30 à Florence, dernière rencontre de ce rassemblement d’octobre. Toute l’actualité lyonnaise est à suivre sur notre page OL.