Accueil - Mercato OL - Alerte à l’OL : Moussa Niakhaté déclare forfait pour le voyage à Lens

Moussa Niakhaté s’est blessé lors de sa campagne avec le Sénégal durant cette trêve internationale. Selon L’Équipe, le défenseur central de l’OL ne pourra pas effectuer le déplacement à Bollaert pour affronter le RC Lens pour la reprise de la Ligue 1.

L’OL ne veut prendre aucun risque avec Moussa Niakhaté

Alors qu’il avait dû renoncer au match amical du Sénégal face aux Comores, dimanche après-midi, en raison d’une blessure, Moussa Niakhaté, le défenseur central de l’OL, a passé une IRM qui a révélé un pépin à l’ischiojambier. Le joueur de 30 ans va devoir être mis au repos au moins jusqu’en fin de semaine, même s’il n’y a rien de grave.

Son forfait face au RC Lens devrait être confirmé. La Fédération sénégalaise n’en avait pas dit davantage sur la nature de la blessure de Moussa Niakhaté. Quelques heures avant le match amical des Lions de la Téranga face aux Comores dimanche après-midi, au Stade Vélodrome, l’instance sportive avait simplement annoncé le forfait du défenseur central de l’Olympique Lyonnais, selon les informations du journal L’Équipe.

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L’OL ne pourra pas compter sur son leader de défense à Lens, vendredi soir (20 h 45) au stade Bollaert, pour la reprise de la Ligue 1, après trois semaines de trêve internationale. Et le quotidien sportif précise qu’en plus du match à Lens, Moussa Niakhaté pourrait également rater la réception de Crystal Palace le jeudi suivant au Groupama Stadium en Ligue Europa.

Depuis le début de la saison, le défenseur international sénégalais a joué la totalité des rencontres de Ligue 1, ce qui en dit long sur la confiance que lui accorde Paulo Fonseca. Au technicien portugais de l’Olympique Lyonnais de trouver une solution pour compenser cette absence. Paulo Fonseca et le staff lyonnais ne veulent prendre aucun risque avec l’un des patrons de leur équipe.

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Ce forfait constitue forcément une mauvaise nouvelle pour l’OL avant une affiche importante. Niakhaté ne sera pas disponible pour tenir sa place dans l’axe de la défense lyonnaise, obligeant le staff à revoir ses plans pour contenir les attaquants lensois. La prudence devrait désormais guider la gestion du défenseur. Une blessure musculaire, même sans précision supplémentaire sur sa gravité à ce stade, nécessite une attention particulière.

L’objectif sera d’éviter toute reprise précipitée susceptible de retarder davantage son retour à la compétition. Aucun forfait définitif n’est encore acté pour la rencontre européenne, mais sa participation demeure donc suspendue à l’évolution de sa blessure. L’Olympique Lyonnais se retrouve ainsi face à une double inquiétude dans son calendrier immédiat.

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