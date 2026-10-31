Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Elmin Rastoder, la force de la nature visée

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L’OL n’a pas tourné la page Elmin Rastoder. L’Olympique Lyonnais étudie la possibilité de faire venir l’avant-centre du Panathinaïkos dès le mercato d’hiver, sous la forme d’un prêt assorti d’une éventuelle option d’achat. Avec son mètre 91, le Macédonien coche une case que l’effectif lyonnais n’arrive plus à remplir depuis plusieurs semaines.

Pourquoi l’Olympique Lyonnais relance la piste Elmin Rastoder ?

La blessure de Loïs Openda a tout accéléré. Touché au péroné droit à Lens le 9 octobre, l’attaquant prêté par la Juventus n’est pas attendu avant la trêve internationale de novembre, et Paulo Fonseca bricole depuis devant. Le technicien portugais ne s’en cache pas. « Malgré nos absences en attaque, nous continuons à être bien positionnés », a-t-il glissé avant la réception d’Angers, dimanche.

Bien positionnés, oui, mais plus en tête. Battus 2-0 à Paris, les Gones ont glissé de la 1re à la 5e place de Ligue 1, à trois points du PSG. Matthieu Louis-Jean veut donc un renfort offensif en janvier, et le nom de Rastoder revient sur la table, après un premier intérêt resté sans suite au printemps.

Elmin Rastoder, un buteur en panne de temps de jeu à Athènes

Sur le papier, le profil a de quoi séduire. La saison passée, Rastoder a inscrit 15 buts en Super League suisse avec le FC Thoune, sacré champion. Le Panathinaïkos a ensuite déboursé environ 3,5 millions d’euros pour l’attirer en Grèce, avec un contrat courant jusqu’en juin 2030.

L’histoire athénienne tourne court. Jamais titularisé en championnat grec cette saison, l’international macédonien (11 sélections) totalise 37 minutes en cinq apparitions. Un chiffre qui explique pourquoi son club accepterait désormais d’étudier les propositions pour un prêt.

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Pour Lyon, la formule limite le risque. Un achat sec paraît peu réaliste quelques mois après son arrivée à Athènes, alors qu’un prêt permettrait de juger sur pièce un joueur de 25 ans au gabarit proche de celui de Roman Yaremchuk, sans engager immédiatement un gros budget.

Le dossier n’a rien de bouclé. Hambourg suit lui aussi l’attaquant, déjà dans le viseur du club allemand au printemps. Et à ce stade, aucune offre lyonnaise chiffrée n’a filtré. Pour suivre l’évolution de cette piste et de toutes les autres, retrouvez l’actualité du mercato OL au quotidien.

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