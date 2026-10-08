Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ne seront pas sur la feuille de match samedi soir. Le PSG a annoncé jeudi 8 octobre que ses deux internationaux bénéficiaient de jours de repos supplémentaires et manqueraient la réception du Mans, pour la 6e journée de Ligue 1. Aucune blessure n’est en cause.

Pourquoi le PSG met Ousmane Dembélé et Nuno Mendes au repos ?

Ousmane Dembélé et Nuno Mendes zappent Le Mans, le PSG s'explique 6

Fin août, Dembélé avait déjà été mis au repos une semaine et avait manqué le déplacement à Lille (2-2). « Les deux finales sont passées, c’est le moment pour lui d’avoir ce petit temps pour déconnecter », expliquait alors Luis Enrique, en référence à la Supercoupe d’Europe et au Trophée des champions disputés pendant les vacances du joueur. Face aux questions sur cette gestion, l’Espagnol avait coupé court : « Il n’y a rien de nouveau. »

« En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos », indique le club. Le Ballon d’Or 2025 reprendra l’entraînement le jour même de Paris-Le Mans, samedi à 20h45 au Parc des Princes, le Portugais le lendemain.

Une trêve internationale qui a laissé des traces

Nuno Mendes a disputé 348 des 360 minutes possibles avec le Portugal en Ligue des nations, pour quatre victoires : face au pays de Galles (1-0), deux fois contre la Norvège (2-1) et au Danemark (4-2). Longtemps freiné par des pépins musculaires, le latéral gauche insistait sur ce point après la victoire au Danemark : « Durant les jours de récupération, j’essaie de rester dans la meilleure forme physique possible. »

À voir

OL-RC Lens : Tagliafico absent, Niakhaté vers un forfait contre Palace

Dembélé a joué les quatre matchs des Bleus, souvent replacé en faux numéro 9, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Critiqué après l’Italie (1-1) et la Belgique (4-1), il a répondu dans L’Équipe : « Je m’en fous complètement. » Il n’a inscrit que deux buts en dix matchs depuis août.

Lire aussi : PSG : Agacé, Ousmane Dembélé répond brutalement aux critiques

Quel PSG face au Mans samedi ?

Senny Mayulu, blessé, est forfait pour environ un mois, et Warren Zaïre-Emery, Ferran Torres et Achraf Hakimi restaient incertains en milieu de semaine, comme nous l’indiquions mercredi. Sans Nuno Mendes, Luis Enrique devra aussi trouver une autre solution sur le côté gauche de sa défense. En face, Le Mans de Patrick Videira retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 2010. Sa montée s’est jouée sur tapis vert en mai, la LFP lui ayant attribué une victoire 2-0 à Bastia après l’interruption du match. Quatre jours plus tard, le mercredi 14 octobre, Paris se déplace à Manchester City en Ligue des champions.

Suivez toute l’actualité du PSG sur Foot Sur 7.

À voir

ASSE : Deux forfaits déclarés à l’AS Saint-Etienne contre Rodez

Lire aussi : PSG : Nuno Mendes, le secret derrière sa renaissance physique