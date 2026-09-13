Accueil - PSG - Brest – PSG : Les choix forts de Luis Enrique, les compos !

Après trois journées de Ligue 1, le PSG n’a toujours pas gagné le moindre match. Avec deux petits points au compteur, le club parisien entend bien lancer sa saison 2026-2027 ce dimanche soir à Brest. Conscient de l’enjeu, Luis Enrique pourrait faire des choix forts dans sa compo de ce soir.

Le PSG peut faire un bon spectaculaire au classement

La suite après cette publicité

Le classement de Ligue 1 pourrait prendre une tout autre allure pour le PSG ce dimanche soir. Seulement 13e avant le début de cette quatrième journée, le champion de France en titre peut profiter de son déplacement à Brest pour effectuer une remontée spectaculaire et se rapprocher du haut du tableau.

Lisez aussi : Mercato PSG : Wharton à Paris pour 80M€ ? Luis Enrique a validé

Avec seulement deux points en trois journées, les Rouge et Bleu restent sur deux matchs nuls contre le Stade Rennais et le LOSC Lille puis une défaite contre l’AS Monaco. Une situation inhabituelle pour le PSG, toujours dans l’attente de sa première victoire en championnat. Une victoire à Brest permettrait à l’équipe de Luis Enrique de passer directement de deux à cinq 5 points.

À voir

Mercato OL : Tyler Morton, la prochaine grosse vente de Lyon ?

Elle reviendrait alors à hauteur des équipes du milieu de tableau et pourrait même terminer cette quatrième journée à la 8e place. Au-delà du classement, le Paris SG doit surtout retrouver une dynamique en championnat. La démonstration contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions (6-1) a montré un visage beaucoup plus séduisant des Parisiens.

Une victoire à Brest permettrait donc de confirmer ce réveil et d’aborder le prochain rendez-vous de Ligue 1 dans une situation beaucoup plus confortable : le Classico contre l’OM, dimanche 20 septembre au Vélodrome. Contre Brest, Luis Enrique pourrait donc décider d’aligner son équipe type.

Des cadres de retour dans la composition du PSG à Brest

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG affronte le Stade Brestois ce dimanche, à 20h45, au stade Francis-Le Blé. Pour la presse du jour, les compositions de cette rencontre vont changer par rapport aux derniers matchs, surtout côté parisien. Matvey Safonov devrait débuter dans les buts.

Lisez aussi : PSG : Vers une mise à l’écart temporaire d’Achraf Hakimi ?

En revanche, Nuno Mendes devrait faire son grand retour dans le onze et ses grands débuts en Ligue 1 après avoir purgé ses trois matchs de suspension. Il est annoncé titulaire sur le côté gauche, avec dans l’axe la paire Willian Pacho – Marquinhos, et Achraf Hakimi à droite. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait remplacer Fabian Ruiz aux côtés de Joao Neves et Vitinha.

À voir

Grosse pression sur Franck McCourt, l’OM bientôt vendu ?

Devant, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous deux sur le banc lors de la première journée de Ligue des Champions, sont annoncés titulaires, respectivement à gauche et à droite. En pointe, Luis Enrique hésite encore entre Ousmane Dembélé et Ferran Torres pour commencer contre les Brestois

Côté Stade Brestois, la composition de Julien Lachuer face au Paris Saint-Germain devrait se dessiner dans un système en 4-2-3-1 avec de la vitesse dans les couloirs, puisque Kenny Lala et Bradley Locko seront positionnés en latéraux.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique fait une annonce tonique sur David Boly !

PSG : Enrique prend position sur la situation de Zabarnyi !

Joris Chotard et Hugo Magnetti sont pressentis pour travailler au milieu de terrain avec Kamory Doumbia un peu plus haut, lui-même en soutien de Ludovic Ajorque. Sur les ailes, Pathé Mboup et Giovani Versini devraient démarrer à priori le match face au PSG.

L’équipe probable du Stade Brestois

Gardien : Selvik

À voir

ASSE : L’énorme avertissement d’Ian Cathro après Dunkerque !

Défenseurs : Lala, Le Guen, Lloris, Locko

Milieux : Magnetti, Chotard, Majorque

Attaquants : Versini, Doumbia, Mboup.

La composition possible du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

À voir

PSG : Luis Enrique écarte 3 joueurs, le groupe pour Brest !

Milieux : Neves, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Doué, Dembélé/Torres, Kvaratskhelia.