Accueil - PSG mercato - PSG : Nuno Mendes, le secret derrière sa renaissance physique

Nuno Mendes semble avoir retrouvé une régularité physique qui lui permet d’enchaîner les rencontres avec le PSG et le Portugal. Après la victoire portugaise contre le Danemark (4-2), le latéral gauche a expliqué que sa récupération et sa discipline quotidienne occupent désormais une place centrale dans sa préparation.

PSG : Pourquoi Nuno Mendes semble enfin avoir dompté ses pépins physiques ?

Longtemps perturbé par des problèmes musculaires, Nuno Mendes paraît avoir trouvé un meilleur équilibre dans sa gestion physique. Sa régularité à enchaîner les matchs entre le PSG et la sélection portugaise en est une illustration. Une tendance qu’il a d’ailleurs confirmée lui-même après la rencontre contre le Danemark.

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Le principal intéressé ne cherche d’ailleurs pas de formule magique. « Durant les jours de récupération, j’essaie de rester dans la meilleure forme physique possible », a expliqué le jeune défenseur. Une approche particulièrement importante pour un latéral moderne, dont les courses répétées et les changements de rythme mettent le corps à rude épreuve.

Quel changement a permis à Nuno Mendes de tourner la page ?

Le Portugais assume surtout une nouvelle rigueur dans son quotidien. Ses précédents problèmes physiques l’ont visiblement poussé à revoir ses priorités, avec davantage d’attention accordée à la récupération, au repos et à la préparation. « J’ai connu des soucis par le passé ; aujourd’hui, je me prépare bien et je me repose bien, c’est le plus important », a-t-il confié. Une phrase simple, presque banale, mais qui résume une évolution importante.

Pour Nuno Mendes, la performance ne se joue plus seulement lorsque le ballon roule. Elle se construit aussi loin des projecteurs, lorsque le joueur récupère, dort et prépare déjà son prochain effort. Cette nouvelle régularité devra être confirmée sur la durée. Les déclarations du joueur montrent une méthode, mais elles ne constituent évidemment pas une garantie contre une nouvelle blessure.

Le PSG peut-il enfin compter durablement sur son latéral gauche ?

Pour Paris, la question dépasse largement le cas individuel du défenseur. Lorsque Nuno Mendes est disponible et à son meilleur niveau, son profil apporte une profondeur considérable dans le couloir gauche, grâce à sa vitesse, sa capacité à répéter les courses et son apport offensif.

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Son retour à une meilleure continuité physique constitue donc une excellente nouvelle pour le PSG. Dans un calendrier chargé, disposer d’un joueur capable d’enchaîner sans passer régulièrement par l’infirmerie représente presque un renfort supplémentaire. Et celui-ci n’a même pas besoin de passer par le mercato.

Pourquoi son discours dépasse-t-il le simple cadre du PSG ?

La trêve internationale a également placé Nuno Mendes au centre d’une autre actualité : celle de la sélection portugaise et de l’arrivée de Jorge Jesus. Après le succès contre le Danemark, le Parisien s’est montré particulièrement positif envers son nouveau sélectionneur.

« Je me sens très à l’aise de travailler avec Jesus, il a beaucoup de bonnes idées pour notre équipe, et pour mettre en valeur les talents que nous possédons », a déclaré le latéral. Un discours qui traduit une certaine confiance alors que le Portugal cherche à installer une nouvelle dynamique.

Interrogé sur la situation de Cristiano Ronaldo, Mendes a en revanche refusé de s’immiscer dans une affaire qui dépasse son rôle. « Ronaldo est un joueur de la sélection portugaise, et nous nous concentrons davantage sur ce que nous devons faire maintenant, et sur ce que l’entraîneur veut nous apporter », a-t-il expliqué.

Nuno Mendes peut-il transformer cette renaissance en nouvelle norme ?

Le véritable enjeu sera désormais la confirmation. Les bonnes intentions et une meilleure hygiène de vie constituent une base solide, mais seule la répétition des matchs permettra de mesurer les progrès accomplis. Pour le PSG comme pour le Portugal, l’équation est finalement assez simple.

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Un Nuno Mendes disponible régulièrement est un atout majeur sur le côté gauche. Après avoir trop souvent vu son élan brisé par son physique, le défenseur semble avoir compris que sa meilleure arme ne se trouve peut-être pas seulement dans ses jambes, mais aussi dans la manière dont il en prend soin.