Accueil - PSG mercato - PSG : Gros doute pour Zaïre-Emery, Torres et Hakimi face au Mans

L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait être privé de plusieurs cadres dès la reprise du championnat. L’état de santé de Warren Zaïre-Emery, Ferran Torres et Achraf Hakimi inquiète à quelques jours du choc contre Le Mans.

PSG : Senny Mayulu déjà forfait, Warren Zaïre-Emery incertain

Le Paris Saint-Germain ne devra pas se rater. Les Parisiens tenteront d’écraser le promu Le Mans le samedi 10 octobre (20h45) au parc des Princes. Luis Enrique n’a cependant pas encore toutes les cartes en main. L’entraîneur parisien attend jusqu’ici les derniers diagnostics avant de composer son onze de départ.

Une absence est déjà confirmée au sein de son groupe : celle de Senny Mayulu. Le jeune milieu offensif de 20 ans, touché à la cuisse avec les Espoirs, sera indisponible environ un mois, indique L’Equipe. C’est pour l’instant le seul forfait acté du côté du PSG. Ce qui limite la casse durant cette coupure internationale. L’effectif parisien offre assez de solutions pour pallier son absence.

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Toutefois, quelques inquiétudes persistent. Elles concernent surtout Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain du PSG était forfait pour le premier rassemblement des Bleus sous l’ère Zinédine Zidane. Des douleurs aux adducteurs l’avaient écarté des pelouses. Le joueur de 20 ans reste incertain pour la réception du Mans samedi au parc des Princes.

Ferran Torres et Achraf Hakimi sous observation

Dans l’entrejeu, la concurrence ne manque pas. Cela permet à Luis Enrique et son staff d’éviter de forcer. Aucun risque ne sera pris concernant l’état de surtout Warren Zaïre-Emery. Le doute est le même pour Ferran Torres. L’attaquant de 26 ans avait quitté la Roja en raison de douleurs à la cheville.

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Achraf Hakimi, de son côté, a été ménagé par sa sélection. Leur situation sera tranchée dans les prochaines heures. Il faudra pour le moment attendre le point médical du PSG pour être fixé. Ce communiqué devrait tomber vendredi.

Un calendrier intense pour les Parisiens

Au-delà des pépins physiques, la gestion des temps de jeu sera aussi capitale contre les Manceaux. Khvicha Kvaratskhelia, par exemple, a disputé toutes les minutes possibles avec la sélection de la Géorgie. Luis Enrique est pourtant réputé pour sa prudence. Surtout qu’un calendrier intense attend les Parisiens.

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Ces derniers affronteront Manchester City, Strasbourg, le FC Barcelone puis l’Olympique Lyonnais, du 14 au 25 octobre prochain. Inutile, dans ces conditions, de faire courir un risque à un joueur clés. Même si le Paris SG ne devra pas prendre Le Mans à la légère. L’entraîneur parisien le sait : faire tourner l’effectif ne signifie pas relâcher la pression.

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