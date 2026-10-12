Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Mercato PSG : Appel du pied d’Haaland, deux Parisiens le fascinent

Man City qui risque gros pour non respect du fair-play financier pendant les mercato, Erling Haaland, cible de longue date du PSG, se cherche peut-être déjà une porte de sortie. Sa déclaration élogieuse envers le PSG laisse entendre que le club de la capitale est une de ses possibles destinations en cas d’application des lourdes sanctions qui pèsent sur le club anglais.

Le norvégien n’a pas attendu les prochaines retrouvailles entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour reconnaître la qualité du collectif parisien. Dans un entretien accordé à Canal+, l’attaquant norvégien a livré un regard admiratif sur l’équipe de Luis Enrique. Une reconnaissance qui prend une dimension particulière lorsqu’elle vient de l’un des buteurs les plus redoutés du football européen.

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Les compliments sont suffisamment rares entre adversaires pour retenir l’attention. Alors que Manchester City doit retrouver le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Erling Haaland a évoqué les difficultés rencontrées face au club français lors de leurs précédentes confrontations.

Le Norvégien n’a pas cherché à minimiser la qualité de son futur adversaire. Il a notamment reconnu avoir déjà subi une défaite contre Paris, sans parvenir à situer précisément cette rencontre dans le temps. « J’ai déjà joué contre eux, j’ai perdu. Il y a deux ans, ou un an », a-t-il confié

Au-delà du résultat, ses déclarations montrent aussi une forme de respect pour le travail accompli par le technicien espagnol Luis Enrique. L’ex-coach du FC Barcelone a progressivement installé une identité collective qui permet au PSG de rivaliser avec les meilleures formations européennes.

PSG : les déclarations de Haaland révèlent un changement de statut

Pendant plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain a souvent été jugé sur sa capacité à transformer ses investissements en résultats européens. La conquête de la Ligue des champions en 2025 a profondément modifié cette perception.

Désormais, Paris possède une référence sportive majeure sur laquelle construire sa crédibilité internationale.

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Les propos attribués à Haaland s’inscrivent dans cette évolution. L’attaquant de Manchester City souligne notamment la régularité parisienne en championnat et la capacité du club à se montrer compétitif sur la scène continentale.

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Cette reconnaissance dépasse le prestige individuel des joueurs. Elle concerne directement l’organisation de l’équipe.

Sous Luis Enrique, le PSG cherche à imposer son rythme grâce à une circulation rapide du ballon, une occupation précise des espaces et une participation importante des joueurs de couloir.

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Face à Manchester City, ces caractéristiques peuvent peser lourd. Les deux formations possèdent les qualités techniques nécessaires pour conserver le ballon, mais leur capacité à exploiter les transitions pourrait déterminer l’équilibre de la rencontre.

Pour Haaland, habitué à évoluer contre des défenses regroupées, affronter une équipe capable de défendre collectivement tout en conservant une véritable ambition offensive représente un défi différent.

Hakimi et Nuno Mendes, deux armes qui compliquent la tâche de City

L’attention portée à Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans le sujet initial mérite une analyse particulière. Les deux latéraux occupent une place essentielle dans le fonctionnement parisien.

Le Marocain apporte une profondeur offensive considérable sur le côté droit. Ses accélérations, ses déplacements sans ballon et sa capacité à accompagner les attaques offrent plusieurs solutions aux partenaires de Luis Enrique.

À gauche, Nuno Mendes possède un profil différent, mais tout aussi exigeant pour ses adversaires. Sa vitesse lui permet de couvrir de grandes distances, tandis que sa puissance facilite les interventions défensives et les projections vers l’avant.

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Leur présence donne au PSG une capacité rare à attaquer sur toute la largeur du terrain sans renoncer systématiquement à son équilibre.

Manchester City devra donc surveiller les espaces laissés dans le dos de ses propres joueurs de couloir. Une mauvaise coordination pourrait permettre aux Parisiens de déclencher rapidement des attaques dangereuses.

La question concerne également Haaland. Lorsque Paris récupère le ballon, les déplacements de ses latéraux peuvent obliger les Mancuniens à reculer, éloignant temporairement leur avant-centre des zones de finition.

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Le duel annoncé dépasse donc largement une opposition entre individualités.

Les déclarations du Norvégien illustrent surtout la considération acquise par le PSG auprès de ses concurrents. Reste désormais à traduire cette reconnaissance sur le terrain, face à une équipe mancunienne qui possède elle aussi de sérieux arguments.