Accueil - PSG mercato - Parc des Princes : Jérôme Rothen dévoile la date fixée par le PSG

Le PSG n’a toujours pas tranché entre le Parc des Princes et un nouveau stade, mais le calendrier se précise. Jeudi soir sur RMC, Jérôme Rothen a avancé une date : le club donnera sa préférence avant Noël, après la présentation des trois projets à la mi-octobre. Si le club reste dans la capitale, il vise une enceinte portée à 70 000 places.

Quelle date est fixée pour le choix du futur stade du PSG ?

Passé par le club entre 2004 et 2010, l’ancien milieu parisien s’est montré catégorique à l’antenne, d’après les propos rapportés par Foot Mercato. « Parc, Poissy ou Massy, le PSG n’a pas de préférence », a-t-il assuré, avant de détailler l’agenda : « Il y aura la présentation des trois projets mi-octobre et le PSG donnera sa préférence avant la période de Noël. »

La Ville et le club avaient relancé le dossier lors d’un premier comité de pilotage le 25 juin. Les prochains rendez-vous sont connus. Selon Le Parisien, un comité de pilotage consacré à Poissy (Yvelines) se tiendra le 13 octobre, un autre le 16 octobre pour Massy (Essonne). Aucun jour n’a encore été arrêté pour le volet parisien, attendu lui aussi à la mi-octobre. Le quotidien écrit que le club « espère toujours prendre une décision avant la fin de l’année ».

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Cette échéance repousse celle que s’était donnée Emmanuel Grégoire. Le nouveau maire de Paris avait affirmé fin mars sur Franceinfo vouloir « clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été ». L’été est passé et la vente du stade, dont le prix n’a jamais été rendu public, n’est toujours pas conclue.

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Le Parc des Princes compte aujourd’hui 47 929 places. © IconSport

Comment le Parc des Princes peut-il atteindre 70 000 places ?

L’enceinte de la porte de Saint-Cloud compte officiellement 47 929 sièges. D’après les éléments publiés par L’Équipe et Le Parisien, repris par Kick Football, le remodelage des tribunes Auteuil et Boulogne, avec une pente plus raide et des gradins rapprochés de la pelouse, rapporterait environ 10 000 places. Une réorganisation des espaces intérieurs permettrait ensuite d’approcher les 60 000.

Les 10 000 suivantes sont une autre affaire. Un étage supplémentaire n’est pas envisageable en l’état, à cause du toit et des portiques en béton dessinés par Roger Taillibert, et d’une parcelle coincée entre le stade Jean-Bouin, Boulogne-Billancourt et le périphérique, qui passe sous l’édifice. Aucun plan public ne montre encore comment franchir ce cap. Les esquisses du cabinet mandaté par Nasser Al-Khelaïfi, dévoilées jeudi par Le Parisien, sont détaillées dans notre article sur la solution du président parisien.

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Le chantier déborderait largement des tribunes. Une partie du périphérique serait couverte pour créer une esplanade verte d’environ un hectare autour du stade, avec un musée du club, des boutiques, un dojo et des terrains de padel. L’horizon 2035 est évoqué pour la livraison d’un Parc entièrement transformé.

Propriétaire ou rien

Rothen a rappelé la condition posée par le club : rester au Parc n’a de sens que si le club en devient propriétaire et peut le rénover. Sous Anne Hidalgo, la Ville refusait de vendre, et QSI ne voulait pas engager des centaines de millions d’euros dans un stade dont il resterait locataire. Un bail de très longue durée, un temps étudié, n’a plus la faveur des dirigeants.

Massy et Poissy proposent, eux, de bâtir une enceinte neuve d’environ 80 000 places. Soit 10 000 de plus que le Parc dans sa version la plus ambitieuse, sans les contraintes d’un site enclavé en pleine ville.

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