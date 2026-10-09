Accueil - PSG mercato - Propriétaire du PSG : QSI, Al-Khelaïfi et les actionnaires du club

Le propriétaire du PSG est Qatar Sports Investments (QSI), un fonds rattaché au fonds souverain du Qatar. Il contrôle le club depuis 2011 et en détient aujourd’hui la grande majorité, aux côtés du fonds américain Arctos Partners, minoritaire depuis fin 2023. Nasser Al-Khelaïfi préside QSI comme le Paris Saint-Germain.

Qui est le propriétaire du PSG ?

QSI rachète 70 % du capital en juin 2011 à Colony Capital, pour une cinquantaine de millions d’euros selon Eurosport, puis les 30 % restants en mars 2012. Le fonds devient alors l’unique actionnaire.

En décembre 2023, Arctos Partners acquiert 12,5 % du club pour environ 530 millions d’euros, ce qui valorise le PSG à 4,25 milliards. Le 20 juin 2025, le basketteur Kevin Durant et sa société Boardroom entrent à leur tour au capital, pour une participation minoritaire dont le montant n’a pas été rendu public.

Les propriétaires successifs avant QSI

Canal+ entre au capital en 1991 avec 39,8 % des parts, puis devient seul propriétaire en 2005. En avril 2006, la chaîne cède le club à Colony Capital, associé à Butler Capital Partners et Morgan Stanley, pour 41 millions d’euros. Les années Colony sont difficiles sur le terrain, avec un maintien arraché de justesse en 2008.

Nasser Al-Khelaïfi, président depuis 2011

Icon Sport : Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Ancien joueur de tennis professionnel, Nasser Al-Khelaïfi prend la présidence de QSI en juin 2011, puis devient président-directeur général du PSG le 7 octobre 2011. Il dirige aussi le groupe beIN Media. Depuis avril 2021, il préside l’association des clubs européens, rebaptisée European Football Clubs, et siège au comité exécutif de l’UEFA.

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Il s’appuie sur Luis Campos, conseiller football prolongé jusqu’en 2030, pour le recrutement. Côté partenaires, le président a récemment officialisé un accord avec L’Oréal jusqu’en 2028.

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Combien le propriétaire du PSG a-t-il investi ?

Le propriétaire du PSG a dépensé sans compter sur le marché des transferts. Neymar arrive en 2017 pour 222 millions d’euros, Kylian Mbappé pour 180 millions en 2018, après une saison de prêt. Plus récemment, le club a recruté Illia Zabarnyi pour 63 millions en août 2025, Lucas Chevalier pour 40 millions et Maghnes Akliouche pour 50 millions en 2026. Il a aussi vendu, à l’image de Bradley Barcola, parti à Liverpool en 2026 pour 106 millions de livres, plus 17 millions de bonus.

Les revenus ont atteint 837 millions d’euros en 2024-2025, ce qui place Paris au quatrième rang de la Football Money League 2026 du cabinet Deloitte. Les pertes supportées par le propriétaire du PSG ont nettement reculé, de 368 millions d’euros en 2021-2022 à 40 millions en 2024-2025.

Le fair-play financier et l’UEFA

Le club a été sanctionné à deux reprises par l’UEFA. En 2014, il accepte une amende de 60 millions d’euros, dont une partie avec sursis. En septembre 2022, un accord fixe une nouvelle amende de 65 millions d’euros pour des écarts sur la période 2018-2022, selon le communiqué de l’UEFA.

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Propriétaire du PSG : les questions fréquentes

À qui appartient le PSG ?

Le propriétaire du PSG est Qatar Sports Investments, majoritaire depuis 2011, avec Arctos Partners et Kevin Durant comme actionnaires minoritaires.

Qui est le président du PSG ?

Nasser Al-Khelaïfi, président-directeur général depuis le 7 octobre 2011.

Combien QSI a-t-il payé le PSG ?

Environ 50 millions d’euros pour 70 % du capital en 2011, selon Eurosport, avant le rachat du reste en 2012.

Combien vaut le PSG ?

L’entrée d’Arctos, fin 2023, a valorisé le club à 4,25 milliards d’euros. Toute l’actualité du club est sur notre page PSG.