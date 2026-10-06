Accueil - PSG mercato - Parc des Princes : Le PSG et la Mairie « avancent dans le bon sens »

Nasser Al-Khelaïfi va bientôt annoncer son verdict pour le lieu du futur stade du PSG, à l’issue d’une réunion avec les trois villes candidates. Et l’option d’un rachat du Parc des Princes avec la Mairie de Paris prend de l’ampleur.

Le PSG plus proche de s’offrir le Parc des Princes ?

Si la communication était totalement rompue avec l’ancienne maire de Paris, Anne Hidalgo, l’élection d’Emmanuel Grégoire a relancé le dossier de l’achat du Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain. Pour asseoir définitivement sa domination sur l’échiquier européen, le club de la capitale a besoin d’un stade à la mesure de ses ambitions.

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Depuis des mois, ce dossier incarnait les tensions entre le PSG et la Mairie de Paris, tiraillé entre l’attachement viscéral à son enceinte historique de la porte de Saint-Cloud et l’urgence économique de s’agrandir. Le statu quo n’est plus permis, Nasser Al-Khelaïfi exige un cap clair. En coulisses, la bataille territoriale fait rage.

Massy (Essonne) et Poissy (Yvelines) avancent leurs pions avec force face à la Ville de Paris, selon le journal Le Parisien. Très pressée, la direction parisienne va réunir les trois candidats une ultime fois la semaine prochaine, avec un choix attendu dès cet automne, ajoute le quotidien régional. « Le PSG décidera le moment de sa prise de parole », prévient un acteur du dossier.

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Si le dirigeants du PSG assurent que « chacun possède ses avantages et ses inconvénients, mais rien n’est scellé », le nouveau Maire de Paris a abattu ses cartes pour le Parc des Princes lors d’une réunion ce lundi. Terminé l’idée d’un bail très longue durée, le Paris Saint-Germain veut absolument être propriétaire de l’enceinte de 48.000 places avec un projet digne de son nouveau statut.

Un Parc des Princes à 70.000 places

Depuis des années, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, met constamment la pression sur la Mairie de Paris afin d’obtenir un achat définitif du Parc des Princes. Les propriétaires qataris ont la ferme intention de transformer cette enceinte historique en un stade modernisé et agrandi, entouré d’un environnement dédié aux couleurs du club de la capitale.

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La porte semblait s’ouvrir lors de la récente campagne municipale, mais la réalité du prix final, des coûts réels et du projet d’aménagement s’est révélée bien différente. Malgré ces obstacles, la Mairie de Paris assure que les discussions « vont dans la bonne direction », selon des échos après le récent Conseil de Paris.

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Elle envisage un projet monumental d’aménagement urbain qui révolutionnerait complètement le paysage de la porte d’Auteuil à la porte de Saint-Cloud. En coulisses, des architectes travaillent actuellement sans relâche pour présenter un projet de stade proposé avec une capacité massive de 70.000 places.

Les coûts en jeu sont vertigineux, car ces plans ambitieux nécessitent de couvrir le périphérique parisien adjacent afin de construire une vaste esplanade publique. Ce nouvel espace accueillerait les bâtiments essentiels du club, un musée dédié, la boutique officielle du club, ainsi que diverses installations sportives, dont les courts de padel si chers à Al-Khelaïfi.

Cette vision grandiose s’accompagne d’un prix global véritablement monumental. La facture totale, qui comprend l’achat pur et simple du stade, les vastes travaux de construction et les aménagements urbains autour du site, est estimée à 2 milliards d’euros. Si rester au Parc des Princes demeure la priorité absolue pour la plupart des supporters, le Paris Saint-Germain ne donne aucune indication claire sur son choix futur.

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Les projets alternatifs situés dans les villes de banlieue de Poissy et Massy existent toujours et restent clairement envisagés. Ces deux options viables en banlieue présentent chacune des avantages et des inconvénients distincts pour l’avenir du club à long terme. Le verdict final pourrait finalement dépendre de la conclusion d’un accord définitif avec la Mairie de Paris sur une vente permanente.

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