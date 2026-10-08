Accueil - PSG mercato - PSG : Al-Khelaïfi tient la solution pour le Parc des Princes

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Nasser Al-Khelaïfi pourrait ainsi racheter le Parc des Princes. Selon Le Parisien, le président du club de la capitale aurait même déjà des solutions pour augmenter la capacité de l’enceinte de 48.000 places.

PSG : Le toit du Parc des Princes détruit pour l’agrandir ?

Le Paris Saint-Germain doit trancher prochainement entre Poissy, Massy et le Parc des Princes pour son futur stade et s’il venait à rester dans son antre actuel, l’idée est porter la capacité du stade historique à 70.000 places. Mais comment ? Dans son édition du jour, le journal Le Parisien a dévoilé les plans du cabinet d’architecture engagé par Nasser Al-Khelaïfi pour travailler sur ce dossier.

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Construire un nouveau stade à Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines) de 80.000 places ou rester au Parc des Princes et augmenter sa capacité d’accueil, telles sont les options étudiées par le club de la capitale depuis plusieurs mois.

Même si la Ville de Paris assure qu’il « existe des possibilités d’agrandissement du Parc des Princes dans le respect de l’histoire patrimoniale et architecturale de l’enceinte », dans les faits, pour atteindre 70.000 places, il n’y a techniquement pas d’autres moyens que de démanteler les 50 fléaux, ces bras horizontaux qui soutiennent la toiture et donne à l’enceinte un majestueux aspect de couronne, indique Le Parisien.

Une piste explorée conduit à l’élévation des mâts et la reproduction des fléaux dans des matériaux plus légers. Ce qui reviendrait à survitaminer l’enceinte pour y faire entrer 23.000 spectateurs de plus qu’aujourd’hui. Tout en respectant le design initial, avance la source francilienne.

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Que le curseur soit porté à 60.000 ou 70.000 places, le cabinet Populous envisage d’installer une nouvelle toiture légère et translucide, adaptée à la nouvelle physionomie des tribunes et qui assurerait une acoustique parfaite à l’intérieur et diminuerait les nuisances à l’extérieur. Une transformation spectaculaire qui provoque déjà une vive opposition de la famille de l’architecte Roger Taillibert.

Sophie Taillibert s’oppose à l’agrandissement du Parc des Princes

Pour agrandir le Parc des Princes, le cabinet Populous propose donc de détruire le toit. Une solution à laquelle s’oppose fermement Sophie Taillibert, la fille de l’architecte qui a dessiné l’antre parisien à la fin des années 60 et décédé en 2019. Elle estime que cette transformation dénaturerait profondément l’œuvre de son père et refuse de donner son accord à une intervention aussi importante.

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« En ma qualité d’ayant droit, mon accord est nécessaire dès lors que les modifications envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité architecturale de l’œuvre. Mon opposition n’est pas un caprice. En ma qualité de gardienne de l’œuvre de mon père, moralement, je me dois d’être cohérente et de respecter ses décisions concernant son œuvre », a confié Sophie Taillibert au Parisien.

Cette opposition pourrait compliquer sérieusement le calendrier du Paris Saint-Germain. En cas de désaccord persistant, un recours judiciaire pourrait retarder le lancement des travaux pendant de nombreux mois, voire plusieurs années.

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Pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens, ce désaccord complique surtout la possibilité de fixer un calendrier fiable.