Accueil - PSG mercato - PSG : La construction du nouveau Parc des Princes bientôt fixée

En octobre, de nouveaux comités de pilotage auront lieu avec les trois dossiers retenus pour accueillir le nouveau stade du PSG. Nasser Al-Khelaïfi compte prendre une décision rapidement et le Parc des Princes est toujours impliqué.

Poissy, Massy ou le Parc des Princes ? Le PSG veut se décider vite

Le PSG souhaite être fixé le plus rapidement possible concernant le lieu de son futur stade. Nasser Al-Khelaïfi est favorable à un dénouement début novembre au plus tard, et le Parc des Princes fait office de grand favori. Le dossier du futur stade du Paris Saint-Germain va connaître une nouvelle accélération en octobre. Selon L’Équipe, deux nouveaux comités de pilotage sont désormais programmés : le 13 octobre à Poissy et le 16 octobre à Massy.

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Dans le même temps, le scénario d’un agrandissement du Parc des Princes continue d’être étudié, même si la date de la prochaine réunion parisienne n’a pas encore été arrêtée. Trois options restent donc sur la table. Poissy et Massy tiennent la corde, au même titre que le Parc des Princes même si un rachat de l’enceinte dans laquelle évolue actuellement le PSG semblait peu probable lorsque Anne Hidalgo était à la tête de la Mairie.

Toutefois, l’élection du nouveau maire Emmanuel Grégoire en mars dernier a changé la donne. Au point de faire du Parc des Princes le grand favori dans ce dossier, selon les informations du journal sportif. L’enceinte de 48.000 places « est revenu dans le jeu de manière assez spectaculaire, en lui conférant même le costume de favori », écrit L’Équipe dans son édition du jour.

Les trois candidatures restent bien sûr en course et de nouveaux comités de pilotage auront lieu à Poissy et à Massy. Mais c’est bien, à ce stade, la piste d’un Parc des Princes rénové et agrandi à 70.000 places qui fait office de favori aux yeux de la direction du club.

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Le quotidien francilien rapporte que dans ses études, le Paris Saint-Germain envisage d’agrandir le stade, mais aussi de créer un accès direct à celui-ci depuis le périphérique, « probablement pour les joueurs et les officiels », afin d’arriver plus facilement au stade.

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Par ailleurs, le Paris SG prévoit la création de logements et de parkings autour du Parc des Princes, qui pourraient être loués à des entreprises pour des évènements. Le dossier est colossal, car les travaux affecteraient le périphérique et les alentours du Parc des Princes « pendant plusieurs années ».

Des travaux gigantesques sur le périphérique ?

Le suspense sera bientôt levé. Depuis plusieurs mois, le Paris-Saint-Germain annonce qu’il décidera du lieu de son futur stade à l’automne 2026. On y est. La décision pourrait tomber avant cette deadline, Nasser Al-Khelaïfi souhaitant qu’elle intervienne le plus vite possible, peut-être vers fin octobre-début novembre, selon certaines sources.

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Une fois acté, ce projet majeur dans l’histoire du double champion d’Europe ne verra le jour qu’à l’horizon de six à dix ans, le temps d’expurger les recours, de déposer les permis et de construire ou rénover, pour une inauguration en 2035 idéalement. Après des années de bras de fer autour du Parc des Princes, le scénario d’un maintien à Paris est revenu dans le jeu.

Mais le PSG continue en parallèle d’avancer très concrètement sur ses deux solutions de repli. À ce stade, aucune des trois options n’a officiellement été écartée. Par ailleurs, la question de savoir qui paiera tous ces travaux est aussi sur la table : le PSG ou les collectivités locales ? « Ce paramètre comptera à coup sûr dans le choix final », ajoute la source locale.

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Une tendance se dégage néanmoins, le Paris Saint-Germain envisage de plus en plus fortement de rester au Parc des Princes, ce qui n’était pas du tout gagné il y a encore six mois. Un soulagement pour les supporters historiques du club de la capitale, lesquels ont toujours exprimé leur profond désir de rester dans l’enceinte historique.

Le projet parisien a surtout considérablement évolué. Lors du premier comité de pilotage de juin, les dirigeants du PSG ont présenté l’idée d’un Parc profondément transformé dont la capacité pourrait atteindre 70.000 places, contre environ 48.000 actuellement. Une telle transformation serait évidemment considérable et nécessiterait de résoudre de nombreuses contraintes techniques et urbanistiques.

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C’est justement l’objectif des études actuellement menées : permettre au PSG de comparer sur des bases similaires le potentiel du Parc avec celui d’une enceinte entièrement nouvelle à Massy ou Poissy.

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