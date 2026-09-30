Achraf Hakimi rejoue 16 jours après sa blessure, bonne nouvelle au PSG

Achraf Hakimi a rejoué mardi avec le Maroc, seize jours après sa blessure à la cuisse droite. Entré à la 69e minute contre le Lesotho (0-2), le latéral du PSG revient à temps pour la reprise, et son absence n’aura finalement coûté qu’un match au club.

Achraf Hakimi a rejoué 20 minutes avec le Maroc

La scène s’est déroulée mardi 29 septembre à Bloemfontein, en Afrique du Sud, où le Lesotho recevait les Lions de l’Atlas pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Mohamed Ouahbi a laissé son capitaine sur le banc au coup d’envoi et ne l’a lancé qu’à la 69e minute, alors que Brahim Díaz avait ouvert le score juste avant la pause (45e). Azzedine Ounahi a fixé le score à la 82e minute, son douzième but en sélection.

Une vingtaine de minutes, sur une pelouse en mauvais état, suffisait pour tester la cuisse. Le Maroc mène son groupe avec six points en deux matchs, après sa victoire 2-0 contre le Gabon vendredi à Rabat.

L’entrée de Hakimi a coïncidé avec un autre souci pour Ouahbi. Noussair Mazraoui, l’autre option du Maroc sur le côté droit, s’est blessé en seconde période.

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Une blessure qui n’aura coûté que le Classique au PSG

Tout était parti du déplacement à Brest, le 13 septembre. Achraf Hakimi avait quitté la pelouse du stade Francis-Le Blé dès la 39e minute, gêné à la cuisse droite. Le lendemain, le PSG parlait d’une atteinte légère, avec deux jours de soins avant une nouvelle évaluation. Les examens ont révélé une petite lésion. Paris avait tout de même ramené la victoire de Bretagne (0-1).

Ce délai a suffi à le priver de l’OM. Paris s’est imposé 2-1 au Vélodrome le 20 septembre sans son latéral droit, Warren Zaïre-Emery occupant le couloir au coup d’envoi. Le calendrier a ensuite joué en faveur du Marocain : la trêve internationale est arrivée dans la foulée, et le Paris SG n’a disputé aucun autre match pendant sa convalescence. Hakimi a repris par du travail individuel avant de retrouver le groupe.

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Pourquoi Hakimi n’avait pas joué contre le Gabon

Sa blessure n’expliquait pas son absence face au Gabon vendredi. Hakimi purgeait une suspension liée aux incidents de la finale de la CAN 2025 : deux matchs, dont un avec sursis pendant un an. Le match ferme est purgé. Le second, avec sursis, tomberait en cas de nouvelle sanction dans l’année : Achraf Hakimi devra donc éviter tout débordement lors des prochaines fenêtres internationales, sous peine de manquer un match des Lions de l’Atlas.

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Achraf Hakimi disponible pour Le Mans, City et le Barça

Pour Luis Enrique, le timing est idéal. Hakimi rentre avec du rythme au moment où Paris attaque une série exigeante. Le PSG reçoit Le Mans le samedi 10 octobre à 20h45 au Parc des Princes pour la 6e journée de Ligue 1, se rend à l’Etihad Stadium le 14 octobre pour affronter Manchester City, puis accueille le FC Barcelone le 20 octobre en Ligue des champions.

Son retour libère aussi Warren Zaïre-Emery, replacé à droite pendant son absence, qui peut revenir au milieu. Une question demeure : Achraf Hakimi enchaînera-t-il tout de suite les matchs complets, ou Luis Enrique dosera-t-il ses minutes comme l’a fait Ouahbi mardi ? Contre Le Mans, un temps de jeu partiel permettrait de le garder frais pour les deux rendez-vous européens qui suivent.