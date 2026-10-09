ASSE-Rodez : Irvin Cardona annonce la couleur avant le duel

À la veille de la réception de Rodez en Ligue 2, Irvin Cardona affiche sa détermination et se dit prêt à débuter avec l’ASSE. Malgré deux dernières prestations moins convaincantes des Verts, l’attaquant stéphanois appelle à la mobilisation, insiste sur les exigences de Ian Cathro et prévient que l’engagement dans les duels sera déterminant.

ASSE-Rodez : Irvin Cardona met fin aux spéculations sur son avenir

L’été a alimenté les interrogations autour de son avenir, mais Irvin Cardona préfère désormais regarder devant lui. Dans ses déclarations en conférence de presse avant ASSE-Rodez, le buteur stéphanois a clarifié sa position, tout en affirmant son attachement au club et sa volonté de poursuivre la saison dans le Forez.

« Ça, c’est ce que les gens disent. Moi, j’ai toujours dit que j’étais bien ici et que j’aimais le club », a-t-il expliqué. Un message sans ambiguïté pour les supporters, alors que les rumeurs de départ avaient animé le mercato. L’ancien attaquant de Brest ne souhaite toutefois pas rester prisonnier des épisodes du précédent exercice. « L’année dernière, c’est l’année dernière. Je pense aujourd’hui à ce qui se passe maintenant et je vais de l’avant », a-t-il insisté.

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Son objectif est désormais de confirmer les promesses affichées en début de saison. Conscient que la régularité constitue souvent le véritable juge de paix pour un attaquant, il reconnaît que le plus difficile reste de maintenir son niveau dans la durée. Les paroles sont posées, le terrain devra maintenant leur donner du poids.

Trois matchs avec Malte et une fraîcheur intacte

La trêve internationale n’a pas été synonyme de repos pour Cardona. Avec la sélection maltaise, il a disputé trois rencontres, soit 270 minutes de jeu, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Le bilan collectif est également positif, avec deux victoires et un match nul. « On est premiers de notre poule, donc c’est super. […] Il faut continuer à gagner les matchs pour écrire l’histoire », a-t-il confié.

Cette séquence réussie lui permet de retrouver Saint-Étienne avec de la confiance, même si l’accumulation des minutes pourrait légitimement susciter des interrogations sur sa récupération. L’intéressé, lui, ne semble pas préoccupé par cette charge de travail. « Je préfère enchaîner les matchs plutôt que d’être au repos, de ne pas avoir de match de compétition pendant quinze jours », a-t-il assuré.

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Il précise que les séances en sélection étaient davantage orientées vers la tactique et les coups de pied arrêtés, avec une préparation différente de celle suivie en club. Interrogé sur sa capacité à débuter face à Rodez, l’attaquant a répondu clairement : « Oui, je suis prêt à débuter samedi. » Une déclaration rassurante pour le staff stéphanois, sans toutefois garantir à elle seule sa titularisation.

Rodez, un adversaire qui promet des duels rugueux

Après trois semaines sans compétition officielle, l’AS Saint-Etienne doit rapidement retrouver son rythme. Le retour des internationaux réduit le temps disponible pour préparer collectivement cette rencontre, mais les joueurs ont déjà étudié leur adversaire. Cardona explique que le groupe a travaillé à partir de nombreuses vidéos pour identifier les points forts de Rodez et les réponses à apporter.

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« On va directement à l’essentiel. On n’a pas beaucoup de temps », a-t-il souligné, en évoquant la préparation des joueurs rentrés de sélection. L’attaquant stéphanois a surtout insisté sur le profil physique et direct de la formation ruthénoise. « On sait que c’est une équipe qui a un jeu très direct, qui est combative aussi, donc il va falloir être plus combatifs dans les duels et garder le ballon plus qu’ils ne l’auront. »

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Le message est clair. Saint-Étienne devra répondre à l’impact adverse sans renoncer à ses principes de jeu. La récupération des deuxièmes ballons et la maîtrise du milieu pourraient peser lourd dans la balance. Face à une équipe déterminée à imposer son rythme, les Verts devront montrer qu’ils savent aussi gagner les batailles qui ne figurent pas toujours dans les statistiques.

Les deux dernières sorties imposent-elles une réaction immédiate ?

Les dernières prestations stéphanoises ont laissé quelques interrogations après un début de saison encourageant. Pour autant, Cardona refuse de céder à l’alarmisme. Il rappelle que même les victoires ne dispensent jamais une équipe de corriger ses imperfections. « Même dans les bons matchs où on a gagné, on trouve toujours des choses à travailler », a-t-il rappelé.

Cette approche rejoint l’exigence affichée par Ian Cathro : progresser dans le contenu, corriger les erreurs et conserver une dynamique positive plutôt que remettre tout le travail en question au premier passage délicat. Le Stéphanois assume les difficultés récentes sans dramatiser leur portée. « On a fait un très bon début de saison. Il y a eu deux matchs un peu moins bons, mais on savait aussi que toute la saison n’allait pas être parfaite », a-t-il reconnu.

Cette lucidité devra maintenant se traduire dans le jeu. Pour l’ASSE, la réception de Rodez représente une occasion de retrouver de la maîtrise et de confirmer ses ambitions. Pour Cardona, l’enjeu est également individuel : prolonger sa bonne dynamique, peser dans les moments décisifs et démontrer que son attachement au maillot vert s’accompagne d’une réelle influence sur le terrain.

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Les déclarations de Cardona témoignent d’un groupe qui veut avancer sans s’affoler. Mais contre Rodez, la confiance ne suffira pas. Les Verts devront répondre présents dans les duels, conserver le ballon et retrouver l’efficacité qui a marqué leur meilleur début de saison. La bataille est annoncée, à chaque club de réussir à imposer sa loi sur la pelouse.