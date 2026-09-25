Accueil - Mercato ASSE - ASSE : KSV s’en frotte les mains, la valeur de Breum et Ballo explose

L’ASSE bénéficie du début de saison convaincant de Jakob Breum et Thierno Ballo, deux recrues estivales dont les valorisations ont fortement progressé. Arrivés pour un montant cumulé inférieur à 5 millions d’euros, les deux joueurs sont désormais estimés à 12,4 M€ et 9,1 M€ par l’Observatoire du football CIES.

ASSE : Pourquoi Breum et Ballo sont-ils déjà au centre de toutes les attentions ?

Après sept journées, l’ASSE peut mesurer concrètement l’impact de son recrutement estival. La dernière étude de l’Observatoire du football CIES met en avant la progression spectaculaire de Jakob Breum et Thierno Ballo, deux joueurs arrivés avec des profils différents mais qui ont rapidement trouvé leur place dans le dispositif stéphanois.

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Le contraste est particulièrement frappant avec leur prix d’achat. Ballo a rejoint le Forez en provenance de Wolfsberger pour environ 2,65 M€, tandis que Breum est arrivé de Go Ahead Eagles contre 2,20 M€. Sur le terrain, le premier affiche quatre buts et deux passes décisives en sept rencontres, quand le second compte deux réalisations et deux passes en quatre titularisations.

Que disent réellement les chiffres sur leur nouvelle valeur ?

Selon les chiffres de l’Observatoire du football CIES, Jakob Breum serait désormais valorisé à 12,4 M€, contre 9,1 M€ pour Thierno Ballo. Une progression qui change forcément la perception de ces deux investissements estivaux, même si une estimation statistique ne constitue pas le prix garanti d’un futur transfert.

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Breum apparaît même comme le troisième joueur le mieux valorisé de Ligue 2 selon cette étude, derrière Tylel Tati et Ange Tia. Les écarts avec d’autres références du championnat sont également significatifs. Le Danois et Ballo dépasseraient notamment Zuriko Davitashvili, évalué à 8,1 M€, et Kévin Pedro, à 9 M€.

Cette flambée peut-elle déjà changer les plans de l’ASSE ?

La question d’une future vente commence naturellement à émerger, mais aucune opération n’est actée. Les performances de Breum et Ballo peuvent attirer l’attention de recruteurs, mais une valorisation théorique ne signifie ni offre concrète ni décision prise par le club stéphanois.

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Le contexte sportif sera déterminant. Si l’ASSE retrouve la Ligue 1 à l’issue de la saison, conserver deux joueurs performants pourrait représenter un enjeu sportif majeur. À l’inverse, une proposition importante pourrait placer les dirigeants devant un choix stratégique entre sécuriser une plus-value et préserver un effectif compétitif.

Jusqu’où cette réussite peut-elle profiter au projet stéphanois ?

Le cas Breum-Ballo illustre surtout une donnée importante du mercato. Le prix payé au départ ne préjuge pas toujours de la valeur construite ensuite. Avec un investissement total d’environ 4,85 M€, l’AS Saint-Etienne possède aujourd’hui deux joueurs dont la valeur théorique cumulée atteint 21,5 M€.

Il faut toutefois rester prudent. Les deux joueurs n’ont disputé qu’une partie de la saison et doivent encore confirmer dans la durée. Pour Ballo comme pour Breum, la régularité, les statistiques finales, les performances collectives et l’éventuelle montée en Ligue 1 pèseront davantage qu’une estimation réalisée après quelques semaines.

Pourquoi une vente n’est-elle pourtant pas encore à l’ordre du jour ?

L’AS Saint-Etienne dispose surtout d’une situation intéressante. Ses deux recrues ont commencé à valoriser le pari effectué durant l’été. Le club n’a, à ce stade des informations fournies, aucune offre concrète à examiner et aucun départ n’est envisagé. Le plus important se jouera donc sur le terrain.

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Breum doit confirmer son influence dans l’animation offensive, tandis que Ballo devra maintenir son efficacité devant le but. Pour KSV et la direction sportive stéphanoise, la hausse de leur valeur constitue une conséquence favorable du recrutement, mais la véritable réussite sera aussi de transformer leurs performances en résultats collectifs.