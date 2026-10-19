ASSE : Nouvelles accusations fracassantes de Stéphane Ruffier

Parti de l’ASSE depuis 2021, Stéphane Ruffier n’a pas fini de régler ses comptes avec l’ancienne direction du club. Il en a rajouté une couche sur des anciens dirigeants du club.

L’ASSE avait résilié le contrat de Stéphane Ruffier

Stéphane Ruffier a quitté l’ASSE sur un litige. Son contrat avait été rompu en janvier 2021 après plusieurs semaines de conflit, alors qu’il lui restait encore six mois.

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« Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l’AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. L’ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution », avait écrit le club dans son communiqué officiel.

Le portier Bayonnais n’était pas un privilégié

Plus de cinq ans plus tard, l’emblématique gardien de but des Verts (2011-2021) revient sur cet épisode de sa carrière. Il dément les accusations de passe-droits. « On entend beaucoup que j’avais des passe-droits. Ce n’est pas vrai », a-t-il nié dans le podcast La Voix des Gardiens.

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Selon ses explications, Christophe Galtier avait mis en place une méthode d’entraînement spécifique pour optimiser sa préparation et éviter de l’exposer à une éventuelle blessure. Il n’était donc pas un privilégié en marge du collectif, d’après lui.

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« Cette méthode, c’était : je veux que Stéphane Ruffier soit là pour les matchs. […]. Les petits matchs, il y avait de l’intensité… Et me perdre sur un mauvais ballon, un tacle, il ne voulait pas ça. Quand il avait besoin de moi pour travailler sur la tactique, j’étais là. Mais après, c’était Fabrice Grange (l’entraîneur des gardiens sous Galtier, ndlr) qui me faisait bosser, des points particuliers et sur l’adversaire. Ça marchait bien », a raconté le portier retraité.

Ruffier : « Je savais que j’avais affaire à des gens malhonnêtes »

À la suite de ces éclairages, Stéphane Ruffier a porté des accusations sur d’anciens responsables de l’ASSE sans les citer.

« Je savais à qui j’avais affaire. Je savais depuis le début que j’avais affaire à des gens malhonnêtes. L’autre, je n’emploierai pas son nom, dès qu’il est arrivé… Et les présidents, depuis dix ans, quand je suis arrivé. Cela étant, ce n’est pas qu’avec moi. Ils ont eu des histoires avec plein d’autres avant », a martelé le Bayonnais de 40 ans.

Des regrets pour le supporters stéphanois !

Outre ces dénonciations, il regrette quand même pour les supporters avec qui il a gardé de bonnes relations. « Oui, ça m’a fait quelque chose, car ça s’est mal fini. Tu ne sais jamais comment les supporters l’ont pris. Peut-être que certains m’en ont voulu et d’autres non », a-t-il confié.

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Pour rappel, l’AS Saint-Etienne était présidé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires d’alors. Au moment de la résiliation du contrat de Stéphane Ruffier, c’est Claude Puel qui était l’entraîneur des Verts.