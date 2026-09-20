Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Irvin Cardona « très frustré » après le match nul à Metz

Alors qu’elle menait 2 à 0, l’ASSE s’est fait rejoindre par le FC Metz (2 à 2) samedi soir au stade Saint-Symphorien. Irvin Cardona, attaquant du club stéphanois, regrette surtout la manière dont les Verts ont joué après avoir creusé l’écart.

ASSE : Irvin Cardona en rogne après le résultat à Metz ?

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L’ASSE avait fait le plus difficile à Saint-Symphorien. Elle a pourtant quitté Metz avec le sentiment très net d’avoir laissé filer deux points. Après une première période fermée, les Verts ont accéléré après la pause, d’après le diffuseur officiel de la Ligue 2. Kévin Pédro a ouvert le score à la 67e minute, servi par Augustine Boakye, avant que ce dernier ne double la mise quatre minutes plus tard.

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Avec deux buts d’avance, l’AS Saint-Étienne semblait alors avoir pris la mesure d’un adversaire messin pourtant dangereux dans le dernier quart d’heure. Mais les Grenats ont réduit l’écart par Abdourahmane Mbodj à la 79e minute, puis sont revenus à hauteur sur un corner mal négocié par l’ASSE et conclu par Jessy Deminguet à la 89e.

Le score de parité laisse donc un goût particulièrement amer au leader de Ligue 2. Devant les caméras du site officiel de l’AS Saint-Étienne, Irvin Cardona a livré son ressenti après ce score de parité frustrant.

L’international maltais a notamment confié : « très frustré. Toute l’équipe est très frustrée ce soir de laisser partir 2 points. On arrive à marquer 2 buts qui nous font du bien, car c’était un match fermé et après on n’a pas réussi à tenir le score jusqu’au bout donc beaucoup de frustration.

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Encore plus avant la trêve où on avait envie de gagner et on voulait avoir un petit écart avec le deuxième. Le bilan est positif depuis le début de saison malgré tout, car on est premiers, mais on a coeur de mieux faire. Quand on fait des séries de victoires comme ça, on a qu’une envie c’est de continuer à gagner et de passer de bons moments avec tout le monde. »

Auprès du Républicain Lorrain, Jean Ruiz a insisté sur le soutien reçu dans les dernières minutes par le public messin. Le défenseur de 28 ans reconnaît que le pressing stéphanois avait mis son équipe en difficulté au retour des vestiaires.

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« On a fait une première mi-temps pas trop mal. Après on a eu du mal en deuxième mi-temps, les Verts nous ont vraiment bien pressés. Mais on a fini avec les tripes, les rentrants ont fait beaucoup de bien. L’appui du public aussi a été extraordinaire et nous a énormément aidés », a déclaré Jean Ruiz.