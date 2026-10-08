Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Jordan André Zibi signe et dévoile ses ambitions

L’ASSE a officialisé la signature de Jordan André Zibi au club ce jeudi. En provenance d’Oyili FC du Cameroun, le jeune attaquant a déjà fait ses premiers pas avec les U19 stéphanois.

Mercato : L’ASSE confirme le prêt de Jordan André Zibi, avec option d’achat

Depuis août 2026, Jordan André Zibi est un joueur de l’ASSE, selon le site spécialisé Transfermarkt. A la suite de son test concluant, il a fait la préparation estivale avec la Réserve et a même disputé trois matchs avec l’équipe U19 dirigée par Frédéric Dugand.

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Mieux, l’attaquant de 18 ans a marqué 3 buts en National 2, dont un doublé. Grâce à ses débuts assez impressionnants, il confirme le talent et la qualité technique qui ont séduit les recruteurs stéphanois.

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Ce jeudi 8 octobre 2026, l’AS Saint-Etienne confirme sa signature officielle au club. Il est, en effet, prêté par Oyili FC pour la saison 2026-2027. Mais son contrat d’un an est assorti d’une option d’achat.

« Prêté jusqu’en juin 2027 avec option d’achat, Jordan André a déjà montré l’étendue de ses qualités en U19 National, en inscrivant trois buts lors de ses deux premières apparitions dans le groupe de Frédéric Dugand », souligne le club stéphanois.

André Zibi « rêve de jouer avec l’équipe première de Saint-Etienne »

La pépite camerounaise, elle, se réjouit de sa signature chez les Verts. « Je suis très fier de rejoindre ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Porter ce maillot signifie beaucoup. Je veux donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Écouter. Travailler. Pour rêver, un jour, de jouer avec l’équipe première », a déclaré Jordan André Zibi.

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Directeur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin apprécie le profil et les qualités de ce dernier. « Jordan est un jeune joueur qui possède déjà une expérience internationale. C’est un profil d’attaquant intéressant athlétiquement, buteur dans l’âme. Il a soif de marquer des buts et son début de saison le prouve. C’est un potentiel qu’il faut continuer à développer. On va l’aider à franchir les différentes étapes », a-t-il indiqué.

Qui est Jordan André Zibi ?

Jordan André Zibi Emini (de tout son nom) est né le 6 avril 2008 à Yaoundé au Cameroun. Il a fait ses débuts dans le football dans la capitale. C’est au sein d’Oyili FC, club du nord-est de la capitale camerounaise, qu’il dispute ses premières rencontres, dès 6 ans. Il a progressé dans toutes les catégories jusqu’à intégrer l’équipe A.

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Le talent du nouveau joueur de l’ASSE n’a pas échapper au sélectionneur des Lionceaux Indomptables du Cameroun. Lors de sa première sélection avec les U16 camerounais, Jordan André avait claqué un doublé contre le Maroc étrillé (8-2) en match amical en mars 2025.

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Quelques jours plus tard, il a été sélectionné pour la Coupe d’Afrique des Nations U17. Titulaire, il a disputé les trois matchs du Cameroun contre le Burkina Faso (1-2), l’Afrique du Sud (0-0) et l’Egypte (1-2) en intégralité. Auteur d’un but contre les Pharaons, l’imposant avant-centre (1,85 m) et ses coéquipiers avait été éliminé dès la phase de poule.

Fort de sa progression fulgurante, Jordan André Zibi est désormais surclassé dans son pays natal. Il est désormais présélectionné avec l’équipe U20 du Cameroun. Selon les détails de l’AS Saint-Etienne, son nouveau joueur a été poussé au football par ses parents.

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« Attaquant, celui qui sert de modèle et d’exemple à son petit frère, également fan de foot, a grandi au sein de toutes les catégories d’âges d’Oyli. Il a été biberonné au football ! Il absorbe l’amour du football transmis par sa mère, et bénéficie, en plus du cadre paternel, du coaching de son papa », indique le club ligérien.