Accueil - PSG mercato - PSG Le Mans : sans Adil Bourabaa, les Sang et Or perdent leur meneur

Le promu sarthois se présente ce samedi soir au Parc des Princes sans Adil Bourabaa, joueur impliqué dans plus de la moitié de ses buts. Pour match PSG – Le Mans, sixième journée de Ligue 1 programmée à 20h45, Bourabaa reste à l’infirmerie, la cheville prise dans une botte.

Que sait-on de la blessure d’Adil Bourabaa avant PSG-Le Mans ?

Le milieu offensif de 21 ans s’est blessé le mardi 6 octobre à Tizi Ouzou, lors de la victoire de l’Algérie contre le Niger (2-1), le soir de sa première sélection avec les Fennecs. Interrogé en conférence de presse d’avant-match, Patrick Videira a fixé le cadre : « Il faut qu’il soit immobilisé avec une botte pour minimum quatre semaines. » Le coach du Mans FC a ajouté : « On pourrait ne pas le revoir sur le terrain pendant un certain temps. »

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Quatre semaines de botte, c’est un minimum. Viendront ensuite la remise en charge de la cheville puis le retour au rythme d’un championnat que le joueur découvre cette saison. Le club de Ligue 1 n’a pas communiqué de diagnostic plus précis.

Pourquoi Le Mans FC perd autant avec la blessure de Bourabaa ?

Le promu a marqué 9 buts en cinq journées. Bourabaa en a inscrit 3 et délivré 2 passes décisives, soit 5 réalisations sur 9 auxquelles il a directement participé. Titulaire à chaque rencontre, il était devenu le premier joueur que les défenses adverses devaient surveiller.

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Avec 6 points, l’équipe affiche un bilan correct pour un club qui retrouve l’élite : un succès contre Lorient (2-1), trois nuls face à Brest (2-2), Nice (1-1) et Lens (2-2), puis une défaite à Rennes (3-2). Si l’immobilisation dure au moins un mois, les Sang et Or vont jouer sans lui jusqu’au début du mois de novembre.

Après le PSG, les Sarthois reçoivent Toulouse FC le vendredi 16 octobre, puis enchaînent deux déplacements, à Auxerre et à Troyes. Ce dernier rendez-vous avait une saveur particulière pour le joueur, passé par la réserve troyenne avant d’éclore au Mans. La réception de Monaco, prévue autour du 8 novembre, s’annonce elle aussi compromise.

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