Accueil - PSG mercato - PSG : Senny Mayulu absent contre Le Mans et indisponible 1 mois

Blessé avec l’équipe de France Espoirs, Senny Mayulu n’est pas encore prêt pour reprendre la compétition avec le PSG. Forfait pour la réception de Mans ce samedi soir, le milieu offensif de 21 ans devrait manquer un mois de compétition.

Le PSG confirme le forfait de Senny Mayulu

Comme il est de coutume avant chaque match, le Paris Saint-Germain a publié son point médical avant la conférence de presse de Luis Enrique. Le court communiqué du jour concernait deux joueurs : Senny Mayulu et Alessandro Longoni. Le premier nommé restera en soin « ces prochains jours » tandis que le second effectue un travail individuel en salle.

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Les deux hommes ne seront donc pas de la partie et rejoignent Ousmane Dembélé et Nuno Mendes à la liste des absents, eux qui ont été mis au repos par leur coach. En revanche, Achraf Hakimi, sorti sur blessure contre le Stade Brestois le 13 septembre dernier et qui avait manqué le Classique contre l’Olympique de Marseille pour une lésion à la cuisse, est opérationnel.

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Tout comme Warren Zaïre-Emery. Touché à un adducteur, le milieu de terrain de 20 ans avait dû déclarer forfait pour le premier rassemblement de l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane, après concertation entre les staffs médicaux du PSG et des Bleus.

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Absent du point médical du jour, Zaïre-Emery est donc opérationnel pour affronter le promu demain soir au Parc des Princes, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Les choses semblent un peu plus compliquées pour Senny Mayulu.

Une indisponibilité d’un mois pour Senny Mayulu

Revenu à Paris après sa blessure contractée avec l’équipe de France Espoirs, en Estonie (2-0), Senny Mayulu a passé des examens. De sources internes, le milieu de terrain du PSG (21 ans) souffre d’une déchirure à une cuisse et de douleurs à un adducteur.

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Le partenaire de Mika Godts devrait manquer un mois de compétition, selon les informations du quotidien L’Équipe. Il est donc déjà forfait pour les trois prochaines rencontres de son équipe : la réception du Mans en Ligue 1 (le 10 octobre), le déplacement sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions (le 14) et celui à Strasbourg en Championnat (le 17).

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Une absence plus longue qui va momentanément priver le Paris Saint-Germain du milieu de 20 ans dans un secteur déjà très concurrentiel. Ferran Torres, Warren Zaïre-Emery ou encore Achraf Hakimi sont aptes pour ce PSG/Le Mans, eux qui ont connu de petits soucis de santé avant ou pendant cette trêve.

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