Accueil - PSG mercato - PSG : Rothen détruit les félicitations de Luis Enrique à Dembélé

Fidèle à lui-même, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est monté au créneau pour défendre Ousmane Dembélé avec l’équipe de France lors de la trêve internationale. Une position que Jérôme Rothen a vivement contestée.

PSG : Rothen interpelle directement Luis Enrique

De passage en conférence de presse vendredi, à la veille de la réception du Mans FC, Luis Enrique a défendu Ousmane Dembélé, sous le feu des critiques pour ses performances en sélection. Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, son attaquant « a été brillant comme d’habitude quand il joue avec l’équipe nationale. C’est un joueur différent. »

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Des propos qui ont choqué Jérôme Rothen. Sur les antennes de RMC, l’ancien joueur parisien et de l’équipe de France a directement accusé le technicien espagnol de masquer les difficultés du Ballon d’Or 2025 et réclame davantage de franchise.

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« Je veux bien que certains n’aient pas envie de dire toutes les vérités, mais de là à nous prendre pour des cons… », a lâché l’animateur de l’émission « Rothen s’enflamme ». Pour l’ex-Monégasque, Luis Enrique refuse de reconnaître publiquement les difficultés actuelles de Dembélé.

« Est-ce que Dembélé a besoin d’entendre que son coach le trouve brillant ? Non. Ousmane souffre en ce moment de plein de choses. Faut reconnaître que son début de saison est raté. Il est quand même Ballon d’Or », a rappelé Rothen, qui ne perd toutefois pas confiance en Ousmane Dembélé.

« Je ne suis pas définitif, car je crois en lui », a-t-il précisé. Poursuivant, il a adressé un message clair à Luis Enrique, lui demandant de dire la vérité sur la forme actuelle de son numéro 10 plutôt que de le protéger.

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« J’ai envie de dire au coach : dites-nous la vérité. Je n’ai pas apprécié les performances d’Ousmane, Ousmane lui en aurait tenu rigueur ? Arrêtez de faire passer ces messages sous le prétexte de protéger le joueur ! Mais qu’est-ce que tu protèges ? », s’est interrogé Rothen.

Pour terminer, Jérôme Rothen a insisté sur le début de saison peu emballant d’Ousmane Dembélé : « Il faut reconnaître que le début de saison est raté avec le PSG et pas à la hauteur de son talent. Les quatre matchs avec l’équipe de France ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu’il pourrait faire ».

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Entre le soutien inconditionnel de Luis Enrique et les critiques particulièrement virulentes de Jérôme Rothen, le début de saison d’Ousmane Dembélé continue de faire débat.